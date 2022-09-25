https://ria.ru/20220925/svo-1819252196.html

Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Зайцево, а также Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T00:27

2022-09-25T00:27

2022-09-25T00:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

зайцево

нато

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, а также Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 23.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 23.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220924/dnr-1819238171.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

зайцево

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, зайцево, нато