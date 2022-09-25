Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Зайцево и Донецк
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, а также Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 23.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 23.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.