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На западе Москвы нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями
На западе Москвы нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 25.09.2022
На западе Москвы нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями
На западе Москвы застрелили двух человек, сообщается в Telegram-канале городской прокуратуры. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:54
2022-09-25T08:54
2022-09-25T12:43
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На западе Москвы застрелили двух человек, сообщается в Telegram-канале городской прокуратуры."Утром на улице Студенческая, около припаркованного автомобиля, обнаружены тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями", — говорится в публикации.На месте также нашли оружие, из которого могли быть застрелены погибшие.Позже в надзорном ведомстве рассказали, что это было убийство и самоубийство — 49-летний мужчина не менее семи раз выстрелил из охотничьего ружья в свою дочь, которая сидела в автомобиле. Затем он покончил с собой.В столичном главке Следственного комитета уточнили, что мужчина угрожал погибшей. Следователи назначат посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Их работу контролируют прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия
08:54 25.09.2022 (обновлено: 12:43 25.09.2022)
На западе Москвы нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями
На Студенческой улице в Москве нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
На западе Москвы застрелили двух человек, сообщается
в Telegram-канале городской прокуратуры.
"Утром на улице Студенческая, около припаркованного автомобиля, обнаружены тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями", — говорится в публикации.
На месте также нашли оружие, из которого могли быть застрелены погибшие.
Позже в надзорном ведомстве рассказали, что это было убийство и самоубийство — 49-летний мужчина не менее семи раз выстрелил из охотничьего ружья в свою дочь, которая сидела в автомобиле. Затем он покончил с собой.
В столичном главке Следственного комитета уточнили, что мужчина угрожал погибшей. Следователи назначат посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Их работу контролируют прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов.