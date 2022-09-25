https://ria.ru/20220925/strelba-1819269451.html

На западе Москвы нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

На западе Москвы нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 25.09.2022

На западе Москвы нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

На западе Москвы застрелили двух человек, сообщается в Telegram-канале городской прокуратуры. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:54

2022-09-25T08:54

2022-09-25T12:43

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На западе Москвы застрелили двух человек, сообщается в Telegram-канале городской прокуратуры."Утром на улице Студенческая, около припаркованного автомобиля, обнаружены тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями", — говорится в публикации.На месте также нашли оружие, из которого могли быть застрелены погибшие.Позже в надзорном ведомстве рассказали, что это было убийство и самоубийство — 49-летний мужчина не менее семи раз выстрелил из охотничьего ружья в свою дочь, которая сидела в автомобиле. Затем он покончил с собой.В столичном главке Следственного комитета уточнили, что мужчина угрожал погибшей. Следователи назначат посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Их работу контролируют прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов.

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москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия