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Слуцкий посоветовал США лучше изучить ядерную доктрину России - РИА Новости, 25.09.2022
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Слуцкий посоветовал США лучше изучить ядерную доктрину России
Слуцкий посоветовал США лучше изучить ядерную доктрину России - РИА Новости, 25.09.2022
Слуцкий посоветовал США лучше изучить ядерную доктрину России
Специалистам США стоит лучше изучить ядерную доктрину РФ, прежде чем делать предупреждения через СМИ об ответе на возможный удар, об этом РИА Новости заявил... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:39
2022-09-25T21:39
джейк салливан
сша
россия
украина
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специалистам США стоит лучше изучить ядерную доктрину РФ, прежде чем делать предупреждения через СМИ об ответе на возможный удар, об этом РИА Новости заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.Ранее Салливан в интервью телеканалу ABC заявил, что США "напрямую в частном порядке" предупредили российское руководство о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такой шаг."США не первый раз говорят о возможности применения на Украине ядерного оружия, угрожают последствиями. Их специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину (РФ - прим. ред.), прежде чем делать предупреждения через СМИ. Именно США являются первопричиной сегодняшнего конфликта. Чем быстрее они прекратят накачивать оружием Киевский режим, тем быстрее сможет закончится противостояние", - сообщил Слуцкий.
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джейк салливан, сша, россия, украина, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Джейк Салливан, США, Россия, Украина, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
21:39 25.09.2022
 
Слуцкий посоветовал США лучше изучить ядерную доктрину России

Слуцкий: США стоит лучше изучить ядерную доктрину России, прежде чем делать заявления

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специалистам США стоит лучше изучить ядерную доктрину РФ, прежде чем делать предупреждения через СМИ об ответе на возможный удар, об этом РИА Новости заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
Ранее Салливан в интервью телеканалу ABC заявил, что США "напрямую в частном порядке" предупредили российское руководство о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такой шаг.
"США не первый раз говорят о возможности применения на Украине ядерного оружия, угрожают последствиями. Их специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину (РФ - прим. ред.), прежде чем делать предупреждения через СМИ. Именно США являются первопричиной сегодняшнего конфликта. Чем быстрее они прекратят накачивать оружием Киевский режим, тем быстрее сможет закончится противостояние", - сообщил Слуцкий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
08:00
"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам
 
Джейк СалливанСШАРоссияУкраинаЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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