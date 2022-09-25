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В Госдуме прокомментировали заявления США о ядерном оружии - РИА Новости, 25.09.2022
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В Госдуме прокомментировали заявления США о ядерном оружии
В Госдуме прокомментировали заявления США о ядерном оружии - РИА Новости, 25.09.2022
В Госдуме прокомментировали заявления США о ядерном оружии
Россия не говорила, что будет применять ядерное оружие, не понятно, о чем говорят США, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по безопасности Анатолий... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:05
2022-09-25T21:05
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия не говорила, что будет применять ядерное оружие, не понятно, о чем говорят США, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный, комментируя заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.Ранее Салливан заявил, что США "напрямую в частном порядке" предупредили российское руководство о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такой шаг."Американцы усиливают эскалацию, чтобы сохранить лицо. При этом никогда Россия не говорила, что будет применять ядерное оружие. Непонятно, что они имели в виду, выдвигая свои обвинения. При этом никакие санкции Запада не изменили позицию России с начала СВО, до конца решающей свои задачи. США же поставляют оружие Киеву, решая свои задачи, в том числе своего ВПК", - сообщил Выборный.
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анатолий выборный, джейк салливан, россия, сша, украина, госдума рф
Анатолий Выборный, Джейк Салливан, Россия, США, Украина, Госдума РФ
21:05 25.09.2022
 
В Госдуме прокомментировали заявления США о ядерном оружии

Зампред комитета ГД Выборный: Россия не будет применять ядерное оружие

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия не говорила, что будет применять ядерное оружие, не понятно, о чем говорят США, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный, комментируя заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
Ранее Салливан заявил, что США "напрямую в частном порядке" предупредили российское руководство о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такой шаг.
"Американцы усиливают эскалацию, чтобы сохранить лицо. При этом никогда Россия не говорила, что будет применять ядерное оружие. Непонятно, что они имели в виду, выдвигая свои обвинения. При этом никакие санкции Запада не изменили позицию России с начала СВО, до конца решающей свои задачи. США же поставляют оружие Киеву, решая свои задачи, в том числе своего ВПК", - сообщил Выборный.
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Анатолий ВыборныйДжейк СалливанРоссияСШАУкраинаГосдума РФ
 
 
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