https://ria.ru/20220925/ssha-1819349321.html

США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия

США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия - РИА Новости, 25.09.2022

США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия

США в частном порядке предупредили российское руководство о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил советник... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:49

2022-09-25T16:49

2022-09-25T19:48

джейк салливан

россия

украина

сша

владимир путин

дмитрий медведев

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. США в частном порядке предупредили российское руководство о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC."Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами", — сказал он, отказавшись при этом предоставить какие-либо подробности.По его словам, США серьезно воспринимают ядерную риторику российского руководства, но это не заставит их отказаться от военной помощи Украине."Мы обозначили русским, каковы будут последствия, но мы осторожны в том, как мы говорим об этом публично", — отметил Салливан.На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В своей речи Путин заявил, что Москва поддержит результаты проходящих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумов, и подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства для защиты. Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819240293.html

https://ria.ru/20220925/politika-1818961921.html

https://ria.ru/20220924/ssha-1819180237.html

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джейк салливан, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий медведев, сергей лавров