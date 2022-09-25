Рейтинг@Mail.ru
США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/ssha-1819349321.html
США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия
США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия - РИА Новости, 25.09.2022
США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия
США в частном порядке предупредили российское руководство о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил советник... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:49
2022-09-25T19:48
джейк салливан
россия
украина
сша
владимир путин
дмитрий медведев
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764349947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82b741429ff66f0e313556b550fc25b1.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. США в частном порядке предупредили российское руководство о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC."Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами", — сказал он, отказавшись при этом предоставить какие-либо подробности.По его словам, США серьезно воспринимают ядерную риторику российского руководства, но это не заставит их отказаться от военной помощи Украине."Мы обозначили русским, каковы будут последствия, но мы осторожны в том, как мы говорим об этом публично", — отметил Салливан.На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В своей речи Путин заявил, что Москва поддержит результаты проходящих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумов, и подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства для защиты. Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20220924/ssha-1819240293.html
https://ria.ru/20220925/politika-1818961921.html
https://ria.ru/20220924/ssha-1819180237.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764349947_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_127d0a168affa8e740cab402bc0adca3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джейк салливан, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий медведев, сергей лавров
Джейк Салливан, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров
16:49 25.09.2022 (обновлено: 19:48 25.09.2022)
 
США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия

Советник главы США Салливан пригрозил России ответом в случае применения ядерного оружия

© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. США в частном порядке предупредили российское руководство о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.
"Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами", — сказал он, отказавшись при этом предоставить какие-либо подробности.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 22:11
В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России
По его словам, США серьезно воспринимают ядерную риторику российского руководства, но это не заставит их отказаться от военной помощи Украине.
"Мы обозначили русским, каковы будут последствия, но мы осторожны в том, как мы говорим об этом публично", — отметил Салливан.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
08:00
"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам
На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
В своей речи Путин заявил, что Москва поддержит результаты проходящих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумов, и подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства для защиты.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 16:20
В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием
 
Джейк СалливанРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДмитрий МедведевСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала