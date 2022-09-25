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Спецоперация, 25 сентября: третий день референдумов - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819396214.html
Спецоперация, 25 сентября: третий день референдумов
Спецоперация, 25 сентября: третий день референдумов - РИА Новости, 25.09.2022
Спецоперация, 25 сентября: третий день референдумов
На третий день проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье явка превысила 50%, поэтому их можно считать состоявшимися. В Херсонской области явка составила... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T23:05
2022-09-25T23:05
специальная военная операция на украине
елена кравченко
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
цик днр
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. На третий день проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье явка превысила 50%, поэтому их можно считать состоявшимися. В Херсонской области явка составила почти 49%, при этом у жителей остаётся ещё два дня, чтобы отдать свой голос.Киев на период проведения референдумов только усилил обстрелы, из-за чего пострадали несколько членов ЦИК ДНР, а силовым структурам республик пришлось усилить боеготовность. Некоторые участки перенесли избирательный процесс в бомбоубежища.Ход операцииРоссийская противовоздушная оборона сбила за сутки 12 украинских беспилотников, 21 снаряд РСЗО, в том числе 18 HIMARS, и три американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек.Российские истребители сбили два украинских МиГ-29, переоборудованных под американские противорадиолокационные ракеты HARM.Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Запорожской области и потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" в районе порта Очаков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Российские военнослужащие поразили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области на Украине.Отмечается, что в целом ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки были поражены командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады украинских военных в районе Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады на западной окраине Запорожья и в районе Дружковки в ДНР.Также были предотвращены попытки киевского режима нанести удары по территории Запорожской АЭС восемью "дронами-камикадзе", все они сбиты за ее пределами.Кроме того, поражены 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах.Украинская артиллерия выпустила 59 снарядов по жилым кварталам Энергодара и территориям, прилегающим к Запорожской атомной электростанции, российские военные подавили огневые средства противника. Обстрелы велись из районов населённых пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных украинским военным, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, отмечает МО РФ.Вооруженные силы РФ ракетным ударом уничтожили в Запорожье до 100 иностранных наемников.Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили семь артиллерийских взводов украинских войск в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР.Третий день референдумовЯвка на референдумах о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Запорожье на третий день проведения превысила 50%, они могут быть признаны состоявшимися. При этом у жителей этих областей остаётся ещё два дня, чтобы отдать свой голос.Явка на референдуме в ДНР по итогам трех дней голосования составила 77,12%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.Он заявил, что силовые структуры ДНР работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что предварительные итоги референдума в республике оказались даже лучше, чем ожидалось. Он также отметил, что на референдумах в республике работало 129 иностранных наблюдателей из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, и никто из них не зафиксировал нарушений.Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55%, - заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.Явка избирателей в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 21,97%, заявила в воскресенье журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко. По итогам трех дней проголосовали более 1 миллиона человек, явка составила 76,09%.Только на участках на территории РФ на референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовали почти 270 тысяч жителей республики, заявила в воскресенье журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.Явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
https://ria.ru/20220925/lechenie-1819393188.html
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елена кравченко, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, цик днр, запорожская аэс, цик лнр, миг-29, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Елена Кравченко, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, ЦИК ДНР, Запорожская АЭС, ЦИК ЛНР, МиГ-29, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
23:05 25.09.2022
 
Спецоперация, 25 сентября: третий день референдумов

Спецоперация, 25 сентября: третий день референдумов по присоединению к России

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкМемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины
Мемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Мемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. На третий день проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье явка превысила 50%, поэтому их можно считать состоявшимися. В Херсонской области явка составила почти 49%, при этом у жителей остаётся ещё два дня, чтобы отдать свой голос.
Киев на период проведения референдумов только усилил обстрелы, из-за чего пострадали несколько членов ЦИК ДНР, а силовым структурам республик пришлось усилить боеготовность. Некоторые участки перенесли избирательный процесс в бомбоубежища.

Ход операции

Российская противовоздушная оборона сбила за сутки 12 украинских беспилотников, 21 снаряд РСЗО, в том числе 18 HIMARS, и три американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.
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На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек.
Российские истребители сбили два украинских МиГ-29, переоборудованных под американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Запорожской области и потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза" в районе порта Очаков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие поразили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области на Украине.
Отмечается, что в целом ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки были поражены командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады украинских военных в районе Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады на западной окраине Запорожья и в районе Дружковки в ДНР.
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Также были предотвращены попытки киевского режима нанести удары по территории Запорожской АЭС восемью "дронами-камикадзе", все они сбиты за ее пределами.
Кроме того, поражены 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах.
Украинская артиллерия выпустила 59 снарядов по жилым кварталам Энергодара и территориям, прилегающим к Запорожской атомной электростанции, российские военные подавили огневые средства противника. Обстрелы велись из районов населённых пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных украинским военным, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, отмечает МО РФ.
Вооруженные силы РФ ракетным ударом уничтожили в Запорожье до 100 иностранных наемников.
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Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили семь артиллерийских взводов украинских войск в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР.

Третий день референдумов

Явка на референдумах о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Запорожье на третий день проведения превысила 50%, они могут быть признаны состоявшимися. При этом у жителей этих областей остаётся ещё два дня, чтобы отдать свой голос.
Явка на референдуме в ДНР по итогам трех дней голосования составила 77,12%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.
Он заявил, что силовые структуры ДНР работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены.
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что предварительные итоги референдума в республике оказались даже лучше, чем ожидалось. Он также отметил, что на референдумах в республике работало 129 иностранных наблюдателей из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, и никто из них не зафиксировал нарушений.
Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55%, - заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.
Явка избирателей в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 21,97%, заявила в воскресенье журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко. По итогам трех дней проголосовали более 1 миллиона человек, явка составила 76,09%.
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Только на участках на территории РФ на референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовали почти 270 тысяч жителей республики, заявила в воскресенье журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.
Явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеЕлена КравченкоДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЦИК ДНРЗапорожская АЭСЦИК ЛНРМиГ-29Референдум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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