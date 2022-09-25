https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819390007.html

КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных

КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных - РИА Новости, 25.09.2022

КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных

Депутаты ГД от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили проект закона об уголовной ответственности до 5 лет за направление в СВО... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:43

2022-09-25T21:43

2022-09-25T21:43

безопасность

госдума рф

юрий синельщиков

алексей куринный

кпрф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутаты ГД от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили проект закона об уголовной ответственности до 5 лет за направление в СВО неподготовленных военных."Мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов", – приводит слова Казанкова Telegram-канал КПРФ.В тексте проекта, также опубликованном каналом, говорится о наказании от трех до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, госдума рф, юрий синельщиков, алексей куринный, кпрф