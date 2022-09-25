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КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных - РИА Новости, 25.09.2022
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КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных
КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных - РИА Новости, 25.09.2022
КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных
Депутаты ГД от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили проект закона об уголовной ответственности до 5 лет за направление в СВО... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:43
2022-09-25T21:43
безопасность
госдума рф
юрий синельщиков
алексей куринный
кпрф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутаты ГД от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили проект закона об уголовной ответственности до 5 лет за направление в СВО неподготовленных военных."Мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов", – приводит слова Казанкова Telegram-канал КПРФ.В тексте проекта, также опубликованном каналом, говорится о наказании от трех до пяти лет лишения свободы.
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безопасность, госдума рф, юрий синельщиков, алексей куринный, кпрф
Безопасность, Госдума РФ, Юрий Синельщиков, Алексей Куринный, КПРФ
21:43 25.09.2022
 
КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных

КПРФ предложила наказывать за отправку в зону спецоперации неподготовленных военных

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне спецоперации на Украине
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутаты ГД от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили проект закона об уголовной ответственности до 5 лет за направление в СВО неподготовленных военных.
"Мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов", – приводит слова Казанкова Telegram-канал КПРФ.
В тексте проекта, также опубликованном каналом, говорится о наказании от трех до пяти лет лишения свободы.
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БезопасностьГосдума РФЮрий СинельщиковАлексей КуринныйКПРФ
 
 
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