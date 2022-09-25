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КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных
КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных - РИА Новости, 25.09.2022
КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных
Депутаты ГД от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили проект закона об уголовной ответственности до 5 лет за направление в СВО... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:43
2022-09-25T21:43
2022-09-25T21:43
безопасность
госдума рф
юрий синельщиков
алексей куринный
кпрф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутаты ГД от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили проект закона об уголовной ответственности до 5 лет за направление в СВО неподготовленных военных."Мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов", – приводит слова Казанкова Telegram-канал КПРФ.В тексте проекта, также опубликованном каналом, говорится о наказании от трех до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, госдума рф, юрий синельщиков, алексей куринный, кпрф
Безопасность, Госдума РФ, Юрий Синельщиков, Алексей Куринный, КПРФ
КПРФ предложила наказывать за отправку в зону СВО неподготовленных военных
КПРФ предложила наказывать за отправку в зону спецоперации неподготовленных военных