https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819325090.html

Российские силы за время спецоперации уничтожили 845 украинских машин РСЗО

Российские силы за время спецоперации уничтожили 845 украинских машин РСЗО - РИА Новости, 25.09.2022

Российские силы за время спецоперации уничтожили 845 украинских машин РСЗО

Уже 845 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:23

2022-09-25T14:23

2022-09-25T15:47

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уже 845 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 301 самолет, 155 вертолетов, 2074 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5111 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5874 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220925/pvo-1819324051.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность