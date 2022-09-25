https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819325090.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 845 украинских машин РСЗО
Российские силы за время спецоперации уничтожили 845 украинских машин РСЗО - РИА Новости, 25.09.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 845 украинских машин РСЗО
Уже 845 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:23
2022-09-25T14:23
2022-09-25T15:47
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уже 845 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 301 самолет, 155 вертолетов, 2074 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5111 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5874 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220925/pvo-1819324051.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:23 25.09.2022 (обновлено: 15:47 25.09.2022)
Российские силы за время спецоперации уничтожили 845 украинских машин РСЗО
Российские силы за время спецоперации уничтожили 845 украинских боевых машин РСЗО