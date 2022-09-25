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Союзные силы продвигаются на Артемовском направлении - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/sily-1819392408.html
Союзные силы продвигаются на Артемовском направлении
Союзные силы продвигаются на Артемовском направлении - РИА Новости, 25.09.2022
Союзные силы продвигаются на Артемовском направлении
Cоюзные силы продвигаются на Артемовском направлении, удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, сообщил глава Донецкой Народной Республики в эфире... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:17
2022-09-25T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
красный лиман
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Cоюзные силы продвигаются на Артемовском направлении, удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, сообщил глава Донецкой Народной Республики в эфире телеканала "Россия 24"."В целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения. На Марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена. &lt;...&gt; На Артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями", — заявил он.По словам Пушилина, на Угледарском направлении также зафиксировали активность со стороны противника, но ее пресекли, теперь ситуация находится под контролем."Что касается Краснолиманского направления — самое сложное на сегодняшний день —там противник не оставляет попыток прорваться, но ничего не получается. Там тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают", — подчеркнул глава республики.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, красный лиман, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Красный Лиман, Россия, Владимир Путин
22:17 25.09.2022 (обновлено: 23:58 25.09.2022)
 
Союзные силы продвигаются на Артемовском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил на Артемовском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Cоюзные силы продвигаются на Артемовском направлении, удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, сообщил глава Донецкой Народной Республики в эфире телеканала "Россия 24".
"В целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения. На Марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена. <...> На Артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями", — заявил он.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
По словам Пушилина, на Угледарском направлении также зафиксировали активность со стороны противника, но ее пресекли, теперь ситуация находится под контролем.
"Что касается Краснолиманского направления — самое сложное на сегодняшний день —там противник не оставляет попыток прорваться, но ничего не получается. Там тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают", — подчеркнул глава республики.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКрасный ЛиманРоссияВладимир Путин
 
 
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