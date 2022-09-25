https://ria.ru/20220925/sily-1819392408.html

Союзные силы продвигаются на Артемовском направлении

Союзные силы продвигаются на Артемовском направлении - РИА Новости, 25.09.2022

Союзные силы продвигаются на Артемовском направлении

Cоюзные силы продвигаются на Артемовском направлении, удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, сообщил глава Донецкой Народной Республики в эфире... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T22:17

2022-09-25T22:17

2022-09-25T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

красный лиман

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Cоюзные силы продвигаются на Артемовском направлении, удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, сообщил глава Донецкой Народной Республики в эфире телеканала "Россия 24"."В целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения. На Марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена. <...> На Артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями", — заявил он.По словам Пушилина, на Угледарском направлении также зафиксировали активность со стороны противника, но ее пресекли, теперь ситуация находится под контролем."Что касается Краснолиманского направления — самое сложное на сегодняшний день —там противник не оставляет попыток прорваться, но ничего не получается. Там тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают", — подчеркнул глава республики.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красный лиман

россия

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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. 2022-09-25T22:17 true PT3M47S

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, красный лиман, россия, владимир путин