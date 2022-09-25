https://ria.ru/20220925/sholts-1819300345.html

Немцы "потеряли дар речи" после обращения Шольца к нации

Немцы "потеряли дар речи" после обращения Шольца к нации - РИА Новости, 25.09.2022

Немцы "потеряли дар речи" после обращения Шольца к нации

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают еженедельное видеообращение канцлера Олафа Шольца, в котором он заявил, что цены на энергоносители должны... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:49

2022-09-25T11:49

2022-09-25T14:37

олаф шольц

германия

украина

в мире

экономика

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают еженедельное видеообращение канцлера Олафа Шольца, в котором он заявил, что цены на энергоносители должны снизиться."Тот же самый человек, который поднял цены на энергоносители благодаря своей энергетической политике, теперь требует более низких цен? После таких заявлений можно потерять дар речи!" — написал один из комментаторов. "Всего год этому правительству, и мы на пути к бедности. Целые концепции жизни <…> рассыпаются в пыль. Для чего и для кого?" — поддержал другой. "Он вопит во весь голос против последствий своей собственной политики", — отметил третий. "Я больше не могу его видеть", — возмутился пользователь. "Бедняга забыл, что виноват он и его политика", — заявил юзер. "Сначала взвинтил цены бесполезными санкциями, а теперь требует, чтобы они снизились", — заключили читатели.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.

https://ria.ru/20220924/gaz-1819116280.html

https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

олаф шольц, германия, украина, в мире, экономика