https://ria.ru/20220925/serbiya-1819317837.html
Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны
Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны - РИА Новости, 25.09.2022
Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны
Сербия в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:38
2022-09-25T13:38
2022-09-25T14:12
в мире
никола селакович
сербия
донбасс
донецкая народная республика
оон
луганская народная республика
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728345242_0:155:2676:1660_1920x0_80_0_0_32d24eef73c620aea7530c4d88202971.jpg
БЕЛГРАД, 25 сен — РИА Новости. Сербия в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, заявил министр иностранных дел страны Никола Селакович на брифинге."С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ", — пояснил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Голосование продлится до 27 сентября.С инициативой срочного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России защитит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных террористических актов со стороны националистического киевского режима и стран НАТО, предоставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818911865.html
сербия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728345242_0:41:2676:2048_1920x0_80_0_0_25b0a3925b3bc02dbb10f307fb957c51.jpg
"Чтобы наш край развивался" – студент из Мелитополя о своем первом в жизни голосовании
Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании.
2022-09-25T13:38
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никола селакович, сербия, донбасс, донецкая народная республика, оон, луганская народная республика, референдум в донбассе, нато, россия, владимир путин
В мире, Никола Селакович, Сербия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, ООН, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Россия, Владимир Путин
13:38 25.09.2022 (обновлено: 14:12 25.09.2022)
Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны
Глава МИД Сербии Селакович заявил, что Белград не признает итоги референдумов в Донбассе