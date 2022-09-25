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Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/serbiya-1819317837.html
Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны
Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны - РИА Новости, 25.09.2022
Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны
Сербия в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:38
2022-09-25T14:12
в мире
никола селакович
сербия
донбасс
донецкая народная республика
оон
луганская народная республика
референдум в донбассе
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БЕЛГРАД, 25 сен — РИА Новости. Сербия в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, заявил министр иностранных дел страны Никола Селакович на брифинге."С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ", — пояснил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Голосование продлится до 27 сентября.С инициативой срочного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России защитит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных террористических актов со стороны националистического киевского режима и стран НАТО, предоставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818911865.html
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"Чтобы наш край развивался" – студент из Мелитополя о своем первом в жизни голосовании
Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании.
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в мире, никола селакович, сербия, донбасс, донецкая народная республика, оон, луганская народная республика, референдум в донбассе, нато, россия, владимир путин
В мире, Никола Селакович, Сербия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, ООН, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Россия, Владимир Путин
13:38 25.09.2022 (обновлено: 14:12 25.09.2022)
 
Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны

Глава МИД Сербии Селакович заявил, что Белград не признает итоги референдумов в Донбассе

© Фото предоставлено МИД СербииМинистр иностранных дел Сербии Никола Селакович
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович
© Фото предоставлено МИД Сербии
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 сен — РИА Новости. Сербия в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, заявил министр иностранных дел страны Никола Селакович на брифинге.
"С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ", — пояснил он.
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В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Голосование продлится до 27 сентября.
С инициативой срочного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России защитит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных террористических актов со стороны националистического киевского режима и стран НАТО, предоставляющих оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНикола СелаковичСербияДонбассДонецкая Народная РеспубликаООНЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеНАТОРоссияВладимир Путин
 
 
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