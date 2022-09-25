https://ria.ru/20220925/serbiya-1819317837.html

Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны

Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны - РИА Новости, 25.09.2022

Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны

Сербия в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:38

2022-09-25T13:38

2022-09-25T14:12

в мире

никола селакович

сербия

донбасс

донецкая народная республика

оон

луганская народная республика

референдум в донбассе

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БЕЛГРАД, 25 сен — РИА Новости. Сербия в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, заявил министр иностранных дел страны Никола Селакович на брифинге."С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ", — пояснил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Голосование продлится до 27 сентября.С инициативой срочного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России защитит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных террористических актов со стороны националистического киевского режима и стран НАТО, предоставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818911865.html

сербия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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"Чтобы наш край развивался" – студент из Мелитополя о своем первом в жизни голосовании Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании. 2022-09-25T13:38 true PT0M30S

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