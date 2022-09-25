https://ria.ru/20220925/sbu-1819346425.html

СБУ планировала устранить своего агента, сообщил источник

СБУ планировала устранить своего агента, сообщил источник - РИА Новости, 25.09.2022

СБУ планировала устранить своего агента, сообщил источник

Служба Безопасности Украины планировала устранить своего агента после выполнения задания по ликвидации одного из высокопоставленных чиновников в Луганской... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:27

2022-09-25T16:27

2022-09-25T16:27

в мире

луганская народная республика

служба безопасности украины

украина

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Служба Безопасности Украины планировала устранить своего агента после выполнения задания по ликвидации одного из высокопоставленных чиновников в Луганской Народной Республике, сообщил источник РИА Новости.Ранее в МГБ ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленное должностное лицо ЛНР. В распоряжении ЛНР оказалась аудиозапись разговора сотрудника СБУ и завербованного агента, где ему рассказывают о деталях операции и обещают эвакуировать после выполнения задания."После теракта исполнителя обещали вывести на территорию Украины и обеспечить ему безопасность. Однако подобные обещания, как показывает практика, так и остаются обещаниями, на которые клюют завербованные СБУ корыстные люди. У нас есть достоверная информация, что исполнителя планировалось устранить. Такая участь ждет большинство украинских агентов - после выполнения подобных задач – устранение", - рассказал источник.

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819311875.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, служба безопасности украины, украина