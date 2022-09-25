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СБУ планировала устранить своего агента, сообщил источник - РИА Новости, 25.09.2022
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СБУ планировала устранить своего агента, сообщил источник
СБУ планировала устранить своего агента, сообщил источник - РИА Новости, 25.09.2022
СБУ планировала устранить своего агента, сообщил источник
Служба Безопасности Украины планировала устранить своего агента после выполнения задания по ликвидации одного из высокопоставленных чиновников в Луганской... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:27
2022-09-25T16:27
в мире
луганская народная республика
служба безопасности украины
украина
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Служба Безопасности Украины планировала устранить своего агента после выполнения задания по ликвидации одного из высокопоставленных чиновников в Луганской Народной Республике, сообщил источник РИА Новости.Ранее в МГБ ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленное должностное лицо ЛНР. В распоряжении ЛНР оказалась аудиозапись разговора сотрудника СБУ и завербованного агента, где ему рассказывают о деталях операции и обещают эвакуировать после выполнения задания."После теракта исполнителя обещали вывести на территорию Украины и обеспечить ему безопасность. Однако подобные обещания, как показывает практика, так и остаются обещаниями, на которые клюют завербованные СБУ корыстные люди. У нас есть достоверная информация, что исполнителя планировалось устранить. Такая участь ждет большинство украинских агентов - после выполнения подобных задач – устранение", - рассказал источник.
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в мире, луганская народная республика, служба безопасности украины, украина
В мире, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Украина
16:27 25.09.2022
 
СБУ планировала устранить своего агента, сообщил источник

Источник: СБУ планировала устранить своего агента после отравления чиновника в ЛНР

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Служба Безопасности Украины планировала устранить своего агента после выполнения задания по ликвидации одного из высокопоставленных чиновников в Луганской Народной Республике, сообщил источник РИА Новости.
Ранее в МГБ ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленное должностное лицо ЛНР. В распоряжении ЛНР оказалась аудиозапись разговора сотрудника СБУ и завербованного агента, где ему рассказывают о деталях операции и обещают эвакуировать после выполнения задания.
"После теракта исполнителя обещали вывести на территорию Украины и обеспечить ему безопасность. Однако подобные обещания, как показывает практика, так и остаются обещаниями, на которые клюют завербованные СБУ корыстные люди. У нас есть достоверная информация, что исполнителя планировалось устранить. Такая участь ждет большинство украинских агентов - после выполнения подобных задач – устранение", - рассказал источник.
Голосование на референдуме на избирательном участке в представительстве ДНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Киев бьется в истерике и распространяет фейки о референдуме, заявил ЦИК ДНР
 
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