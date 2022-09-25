https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819356997.html

США пригрозили санкциями против "структур и компаний" вне России

США пригрозили санкциями против "структур и компаний" вне России - РИА Новости, 25.09.2022

США пригрозили санкциями против "структур и компаний" вне России

Реакция США и их союзников на референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, будет включать "расширенные санкции", в том... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:46

2022-09-25T17:46

2022-09-25T18:14

сша

россия

санкции в отношении россии

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

джейк салливан

донецкая народная республика

nbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_18435dc62ae8b5002e6d1a89152abf3f.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Реакция США и их союзников на референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, будет включать "расширенные санкции", в том числе против "структур и компаний" вне России, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.В интервью телеканалу NBC он сослался на совместное заявление стран G7, которые предупредили Россию о последствиях продвижения в сторону присоединения украинских территорий."В этом документе они подтвердили, что последствия будут, и конкретизировали, что они будут включать дополнительные расширенные санкции, в том числе санкции против структур и компаний вне России за поддержку российской военной машины или этих фейковых референдумов", - сказал Салливан.Он добавил, что о конкретных мерах США объявят в "предстоящие дни, если Россия будет двигаться по этому пути".

https://ria.ru/20220925/ukraina-1819359351.html

https://ria.ru/20220925/krizis-1819358006.html

сша

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, санкции в отношении россии, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, джейк салливан, донецкая народная республика, nbc, g7, в мире