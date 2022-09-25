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США пригрозили санкциями против "структур и компаний" вне России - РИА Новости, 25.09.2022
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США пригрозили санкциями против "структур и компаний" вне России
США пригрозили санкциями против "структур и компаний" вне России - РИА Новости, 25.09.2022
США пригрозили санкциями против "структур и компаний" вне России
Реакция США и их союзников на референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, будет включать "расширенные санкции", в том... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:46
2022-09-25T18:14
сша
россия
санкции в отношении россии
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
джейк салливан
донецкая народная республика
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ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Реакция США и их союзников на референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, будет включать "расширенные санкции", в том числе против "структур и компаний" вне России, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.В интервью телеканалу NBC он сослался на совместное заявление стран G7, которые предупредили Россию о последствиях продвижения в сторону присоединения украинских территорий."В этом документе они подтвердили, что последствия будут, и конкретизировали, что они будут включать дополнительные расширенные санкции, в том числе санкции против структур и компаний вне России за поддержку российской военной машины или этих фейковых референдумов", - сказал Салливан.Он добавил, что о конкретных мерах США объявят в "предстоящие дни, если Россия будет двигаться по этому пути".
https://ria.ru/20220925/ukraina-1819359351.html
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сша, россия, санкции в отношении россии, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, джейк салливан, донецкая народная республика, nbc, g7, в мире
США, Россия, Санкции в отношении России, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Джейк Салливан, Донецкая Народная Республика, NBC, G7, В мире
17:46 25.09.2022 (обновлено: 18:14 25.09.2022)
 
США пригрозили санкциями против "структур и компаний" вне России

Советник президента США Салливан предупредил о санкциях против России после референдумов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Реакция США и их союзников на референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, будет включать "расширенные санкции", в том числе против "структур и компаний" вне России, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
В интервью телеканалу NBC он сослался на совместное заявление стран G7, которые предупредили Россию о последствиях продвижения в сторону присоединения украинских территорий.
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"В этом документе они подтвердили, что последствия будут, и конкретизировали, что они будут включать дополнительные расширенные санкции, в том числе санкции против структур и компаний вне России за поддержку российской военной машины или этих фейковых референдумов", - сказал Салливан.
Он добавил, что о конкретных мерах США объявят в "предстоящие дни, если Россия будет двигаться по этому пути".
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СШАРоссияСанкции в отношении РоссииРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхДжейк СалливанДонецкая Народная РеспубликаNBCG7В мире
 
 
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