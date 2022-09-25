https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819349003.html

Международный наблюдатель назвал санкции против России оружием войны

Международный наблюдатель назвал санкции против России оружием войны - РИА Новости, 25.09.2022

Международный наблюдатель назвал санкции против России оружием войны

Международный наблюдатель из ЮАР, председатель подкомитета по международным отношениям молодежной лиги партии "Африканский национальный конгресс" Кулекани... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:46

2022-09-25T16:46

2022-09-25T16:46

в мире

россия

запорожская область

африканский национальный конгресс

украина

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Международный наблюдатель из ЮАР, председатель подкомитета по международным отношениям молодежной лиги партии "Африканский национальный конгресс" Кулекани Мондли Скосана назвал санкции против России оружием войны.Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России будут введены "быстрые и тяжелые" экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины."Хотелось бы выразить поддержку народу России, подержать их в этой нелегкой ситуации и сказать: мы понимаем, что санкции – это оружие войны. И те люди, которые сейчас говорят, что они вводят санкции, чтобы защитить население регионов, в которых сейчас проводятся референдумы, на самом деле их не защищают, а ухудшают их положение. Поэтому мы верим, что с проведением этих референдумов на этих территориях придет суверенитет и демократия", - сказал Кулекани Мондли Скосана.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители обеих республик и двух регионов.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ 2022-09-25T16:46 true PT0M11S

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, запорожская область, африканский национальный конгресс, украина, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе