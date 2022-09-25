https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819343901.html

Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции в отношении российских СМИ

Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции в отношении российских СМИ - РИА Новости, 25.09.2022

Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции в отношении российских СМИ

Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:07

2022-09-25T16:07

2022-09-25T16:07

технологии

ирландия

польша

россия

евросоюз

нтв (телеканал)

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики.Согласно документу, эти страны предложили "снять с эфира" три российских телеканала ("НТВ Мир", РЕН ТВ" и "Россия 1"), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр "Катехон", Фонд стратегической культуры и Инфорос).Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.

https://ria.ru/20220924/evropa-1819101095.html

ирландия

польша

россия

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технологии, ирландия, польша, россия, евросоюз, нтв (телеканал), в мире, санкции в отношении россии