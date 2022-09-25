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Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции в отношении российских СМИ - РИА Новости, 25.09.2022
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Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции в отношении российских СМИ
Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции в отношении российских СМИ - РИА Новости, 25.09.2022
Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции в отношении российских СМИ
Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:07
2022-09-25T16:07
технологии
ирландия
польша
россия
евросоюз
нтв (телеканал)
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики.Согласно документу, эти страны предложили "снять с эфира" три российских телеканала ("НТВ Мир", РЕН ТВ" и "Россия 1"), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр "Катехон", Фонд стратегической культуры и Инфорос).Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.
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технологии, ирландия, польша, россия, евросоюз, нтв (телеканал), в мире, санкции в отношении россии
Технологии, Ирландия, Польша, Россия, Евросоюз, НТВ (телеканал), В мире, Санкции в отношении России
16:07 25.09.2022
 
Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции в отношении российских СМИ

EUobserver: ряд стран ЕС хотят ввести санкции в отношении российских телеканалов и сайтов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкОстанкинская телебашня в Москве
Останкинская телебашня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Останкинская телебашня в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики.
Согласно документу, эти страны предложили "снять с эфира" три российских телеканала ("НТВ Мир", РЕН ТВ" и "Россия 1"), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр "Катехон", Фонд стратегической культуры и Инфорос).
Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.
Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 03:08
В ЕС пока не обсуждают снятие санкций с России, сообщил глава МИД Венгрии
 
ТехнологииИрландияПольшаРоссияЕвросоюзНТВ (телеканал)В миреСанкции в отношении России
 
 
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