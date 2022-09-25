В Госдуме сочли безрассудными угрозы Байдена в адрес России
Депутат Госдумы Шеремет назвал безрассудными угрозы Байдена в адрес России
Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безрассудными угрозы президента США Джо Байдена ввести новые "быстрые и тяжелые" санкции в отношении России в ответ на референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
Ранее Байден заявил, что против России будут введены "быстрые и тяжелые" экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины.
"Пускай Байден не виляет своим хвостом. Все эти лживые и безрассудные речи не трогают сердца ни одного здравомыслящего человека. Мы не боимся их угроз, как бы они там не пыжились и что бы ни рассказывали о своем превосходстве. С Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Байден ведет к катастрофе и развалу США.
"Уверен, что мы найдем общий язык с простым американским народом, общий язык с США, где не будет место, таким как Байден и ему подобным. Ведь в противном случае, многие звездочки на американском флаге померкнул и станут независимыми, так как не захотят жить во лживом государстве с сумасшедшей властью, стремящейся ввергнуть весь мир в войну", - сказал депутат.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.