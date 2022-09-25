https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819252036.html

В Госдуме сочли безрассудными угрозы Байдена в адрес России

В Госдуме сочли безрассудными угрозы Байдена в адрес России - РИА Новости, 25.09.2022

В Госдуме сочли безрассудными угрозы Байдена в адрес России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безрассудными угрозы президента США Джо Байдена ввести новые "быстрые и тяжелые" санкции в отношении России в ответ на... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T00:23

2022-09-25T00:23

2022-09-25T00:23

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безрассудными угрозы президента США Джо Байдена ввести новые "быстрые и тяжелые" санкции в отношении России в ответ на референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.Ранее Байден заявил, что против России будут введены "быстрые и тяжелые" экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины.По его словам, Байден ведет к катастрофе и развалу США.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/donbass-1819239099.html

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