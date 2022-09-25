https://ria.ru/20220925/samolet-1819389247.html

Жители Ростовской области приняли высотный полет самолета за работу ПВО

Жители Ростовской области приняли высотный полет самолета за работу ПВО - РИА Новости, 25.09.2022

Жители Ростовской области приняли высотный полет самолета за работу ПВО

Громкие звуки и следы в небе над Новошахтинском Ростовской области возникли из-за высотного полета самолета с переходом на сверхзвук, сообщил губернатор региона РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:33

2022-09-25T21:33

2022-09-25T21:33

общество

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Громкие звуки и следы в небе над Новошахтинском Ростовской области возникли из-за высотного полета самолета с переходом на сверхзвук, сообщил губернатор региона Василий Голубев.В воскресенье ряд Telegram-каналов разместили информацию о громких звуках и инверсионных следах в небе над Новошахтинском."Высотный полет самолета с переходом на сверхзвуковую скорость приняли за работу средств ПВО. Кто-то по-прежнему пытается навязать нам панические настроения. Это провокация", - написал Голубев в Telegram.

https://ria.ru/20220919/informatsiya-1817910048.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ростовская область, василий голубев