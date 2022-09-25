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Жители Ростовской области приняли высотный полет самолета за работу ПВО
Жители Ростовской области приняли высотный полет самолета за работу ПВО - РИА Новости, 25.09.2022
Жители Ростовской области приняли высотный полет самолета за работу ПВО
Громкие звуки и следы в небе над Новошахтинском Ростовской области возникли из-за высотного полета самолета с переходом на сверхзвук, сообщил губернатор региона РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:33
2022-09-25T21:33
2022-09-25T21:33
общество
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Громкие звуки и следы в небе над Новошахтинском Ростовской области возникли из-за высотного полета самолета с переходом на сверхзвук, сообщил губернатор региона Василий Голубев.В воскресенье ряд Telegram-каналов разместили информацию о громких звуках и инверсионных следах в небе над Новошахтинском."Высотный полет самолета с переходом на сверхзвуковую скорость приняли за работу средств ПВО. Кто-то по-прежнему пытается навязать нам панические настроения. Это провокация", - написал Голубев в Telegram.
https://ria.ru/20220919/informatsiya-1817910048.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, василий голубев
Общество, Ростовская область, Василий Голубев
Жители Ростовской области приняли высотный полет самолета за работу ПВО
Губернатор Голубев: жители Ростовской области приняли полет самолета за работу ПВО