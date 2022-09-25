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США сохраняют прямое общение с руководством России, заявил Салливан - РИА Новости, 25.09.2022
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США сохраняют прямое общение с руководством России, заявил Салливан
США сохраняют прямое общение с руководством России, заявил Салливан - РИА Новости, 25.09.2022
США сохраняют прямое общение с руководством России, заявил Салливан
США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней, сообщил советник... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:44
2022-09-25T18:08
сша
россия
в мире
джейк салливан
nbc
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."У нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно доносить наши послания до них и получать их послания. Это часто происходило на протяжении последних нескольких месяцев, это происходило даже в последние несколько дней", - сказал он в интервью телеканалу NBC.Салливан отказался сообщить какие-либо подробности. Ранее он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.
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сша, россия, в мире, джейк салливан, nbc, украина
США, Россия, В мире, Джейк Салливан, NBC, Украина
17:44 25.09.2022 (обновлено: 18:08 25.09.2022)
 
США сохраняют прямое общение с руководством России, заявил Салливан

Салливан: США сохраняют возможности прямого общения с руководством России

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"У нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно доносить наши послания до них и получать их послания. Это часто происходило на протяжении последних нескольких месяцев, это происходило даже в последние несколько дней", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Салливан отказался сообщить какие-либо подробности. Ранее он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
17:46
США пригрозили санкциями против "структур и компаний" вне России
 
СШАРоссияВ миреДжейк СалливанNBCУкраина
 
 
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