https://ria.ru/20220925/sallivan-1819356806.html

США сохраняют прямое общение с руководством России, заявил Салливан

США сохраняют прямое общение с руководством России, заявил Салливан - РИА Новости, 25.09.2022

США сохраняют прямое общение с руководством России, заявил Салливан

США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней, сообщил советник... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:44

2022-09-25T17:44

2022-09-25T18:08

сша

россия

в мире

джейк салливан

nbc

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585983833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af68a045d5e12631467904ea8359fac8.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."У нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно доносить наши послания до них и получать их послания. Это часто происходило на протяжении последних нескольких месяцев, это происходило даже в последние несколько дней", - сказал он в интервью телеканалу NBC.Салливан отказался сообщить какие-либо подробности. Ранее он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819356997.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, джейк салливан, nbc, украина