https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html
РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников
РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников - РИА Новости, 25.09.2022
РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников
Русская православная церковь делает выплаты семьям погибших на фронте священников и занимается устройством жизни их семей, заявил в воскресенье управляющий... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T23:17
2022-09-25T23:17
2022-09-25T23:18
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Русская православная церковь делает выплаты семьям погибших на фронте священников и занимается устройством жизни их семей, заявил в воскресенье управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай)."Церковь берет на себя единовременную выплату и ежемесячные выплаты вдовам и чадам, занимается устройством жизни этих семей, детей-сирот. Церковь не бросает своих пастырей и их семьи", - сказал митрополит Дионисий в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он подчеркнул, что священники оружие брать в руки не могут, но духовно окормляют военных в тылу и на фронте.
https://ria.ru/20220924/muftiy-1819368659.html
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русская православная церковь, московская патриархия, россия
Религия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Россия
23:17 25.09.2022 (обновлено: 23:18 25.09.2022)
РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников
Митрополит Дионисий: РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Русская православная церковь делает выплаты семьям погибших на фронте священников и занимается устройством жизни их семей, заявил в воскресенье управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай).
"Церковь берет на себя единовременную выплату и ежемесячные выплаты вдовам и чадам, занимается устройством жизни этих семей, детей-сирот. Церковь не бросает своих пастырей и их семьи", - сказал митрополит Дионисий в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он подчеркнул, что священники оружие брать в руки не могут, но духовно окормляют военных в тылу и на фронте.