https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html

РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников

РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников - РИА Новости, 25.09.2022

РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников

Русская православная церковь делает выплаты семьям погибших на фронте священников и занимается устройством жизни их семей, заявил в воскресенье управляющий... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T23:17

2022-09-25T23:17

2022-09-25T23:18

религия

русская православная церковь

московская патриархия

россия

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Русская православная церковь делает выплаты семьям погибших на фронте священников и занимается устройством жизни их семей, заявил в воскресенье управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай)."Церковь берет на себя единовременную выплату и ежемесячные выплаты вдовам и чадам, занимается устройством жизни этих семей, детей-сирот. Церковь не бросает своих пастырей и их семьи", - сказал митрополит Дионисий в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он подчеркнул, что священники оружие брать в руки не могут, но духовно окормляют военных в тылу и на фронте.

https://ria.ru/20220924/muftiy-1819368659.html

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русская православная церковь, московская патриархия, россия