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РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников - РИА Новости, 25.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html
РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников
РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников - РИА Новости, 25.09.2022
РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников
Русская православная церковь делает выплаты семьям погибших на фронте священников и занимается устройством жизни их семей, заявил в воскресенье управляющий... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T23:17
2022-09-25T23:18
религия
русская православная церковь
московская патриархия
россия
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Русская православная церковь делает выплаты семьям погибших на фронте священников и занимается устройством жизни их семей, заявил в воскресенье управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай)."Церковь берет на себя единовременную выплату и ежемесячные выплаты вдовам и чадам, занимается устройством жизни этих семей, детей-сирот. Церковь не бросает своих пастырей и их семьи", - сказал митрополит Дионисий в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он подчеркнул, что священники оружие брать в руки не могут, но духовно окормляют военных в тылу и на фронте.
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русская православная церковь, московская патриархия, россия
Религия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Россия
23:17 25.09.2022 (обновлено: 23:18 25.09.2022)
 
РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников

Митрополит Дионисий: РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРаспятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Распятие в руках священнослужителя . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Русская православная церковь делает выплаты семьям погибших на фронте священников и занимается устройством жизни их семей, заявил в воскресенье управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай).
"Церковь берет на себя единовременную выплату и ежемесячные выплаты вдовам и чадам, занимается устройством жизни этих семей, детей-сирот. Церковь не бросает своих пастырей и их семьи", - сказал митрополит Дионисий в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он подчеркнул, что священники оружие брать в руки не могут, но духовно окормляют военных в тылу и на фронте.
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