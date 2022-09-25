https://ria.ru/20220925/rosatom-1819285889.html

"Росатом" примет меры поддержки мобилизуемых работников атомной отрасли

"Росатом" примет меры поддержки мобилизуемых работников атомной отрасли - РИА Новости, 25.09.2022

"Росатом" примет меры поддержки мобилизуемых работников атомной отрасли

"Росатом" окажет дополнительные меры поддержки призываемых по частичной мобилизации сотрудников атомной отрасли РФ и их семей, заявил генеральный директор... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:32

2022-09-25T10:32

2022-09-25T10:32

алексей лихачев

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" окажет дополнительные меры поддержки призываемых по частичной мобилизации сотрудников атомной отрасли РФ и их семей, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в обращении к работникам отрасли.Отсрочку от призыва на военную службу имеют работники оборонно-промышленного комплекса и те, кто задействован в выполнении гособоронзаказа, напомнил Лихачев. "Сейчас мы ведем работу с министерством обороны, другими ведомствами, определяем дополнительные категории работников, на которых будет распространяться бронирование", - добавил он."Но определенная часть сотрудников "Росатома", конечно же, будет мобилизована. Поэтому главная задача сейчас – помочь нашим ребятам. Сохраняем за ними рабочие места, будем поддерживать связь и помогать всем, чем возможно. В том числе и материально", - сказал Лихачев.По словам Лихачева, им принято решение о ежемесячной выплате каждому мобилизованному сотруднику "Росатома". "Также для них будут расширены льготы на поддержку детей и детского отдыха, увеличена компенсация по ипотечным платежам. Мы с нетерпением будем ждать возвращения наших сотрудников домой и на работу", - добавил глава госкорпорации.Особое внимание сегодня надо оказывать семьям мобилизованных работников, чтобы они постоянно чувствовали поддержку и заботу, а их родные и близкие ни в чем не нуждались, отметил Лихачев. "Я поручаю руководителям предприятий, кадровым службам, молодежному и профсоюзному активу, нашим волонтерам максимально быстро организовать эту работу. Прошу глав городов и городской актив принять в ней самое деятельное участие", - добавил он.Впереди у атомной отрасли России много работы, подчеркнул Лихачев. "Выполнение заметно расширившихся в последние месяцы государственных заданий, в том числе и по линии оборонного заказа. Реализация строительных проектов в стране и за рубежом. И, конечно, активное участие в программе создания технологического суверенитета", - перечислил глава "Росатома". "Решить все эти задачи без наших товарищей, попавших под мобилизацию, нам будет сложнее. Понадобятся дополнительные силы, воля и упорство. И, конечно, взаимопомощь", - отметил Лихачев.

https://ria.ru/20220924/studenty-1819234349.html

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алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", частичная мобилизация в россии, общество