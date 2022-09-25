Рейтинг@Mail.ru
Предварительные итоги референдума превзошли ожидания, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/referendum-1819397725.html
Предварительные итоги референдума превзошли ожидания, заявил Пушилин
Предварительные итоги референдума превзошли ожидания, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.09.2022
Предварительные итоги референдума превзошли ожидания, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что предварительные итоги референдума в республике оказались даже лучше, чем ожидалось. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:29
2022-09-25T23:30
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787631442_0:388:2951:2048_1920x0_80_0_0_0332e1c55d7d5e9fc84aa44d0bebe3a4.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что предварительные итоги референдума в республике оказались даже лучше, чем ожидалось."Радуют те цифры, которые мы видим, предварительные, за что голосуют люди, и все даже лучше, чем мы себе ожидали. То есть мы прекрасно понимаем, и социологических очень много исследований проводилось, но ситуация еще гораздо ярче свидетельствует о том, что мы хотим домой, мы хотим в Россию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819387273.html
https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819396214.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787631442_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d4ffa8ffb7dcf56b6c78beae8bc2bfd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
22:29 25.09.2022 (обновлено: 23:30 25.09.2022)
 
Предварительные итоги референдума превзошли ожидания, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что предварительные итоги референдума оказались даже лучше, чем ожидалось

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что предварительные итоги референдума в республике оказались даже лучше, чем ожидалось.
"Радуют те цифры, которые мы видим, предварительные, за что голосуют люди, и все даже лучше, чем мы себе ожидали. То есть мы прекрасно понимаем, и социологических очень много исследований проводилось, но ситуация еще гораздо ярче свидетельствует о том, что мы хотим домой, мы хотим в Россию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
21:07
ЦИК ЛНР заявил, что референдум по вхождению в состав России состоялся
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей
Мемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
23:05Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 25 сентября: третий день референдумов
 
В миреДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала