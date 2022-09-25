https://ria.ru/20220925/referendum-1819397725.html

Предварительные итоги референдума превзошли ожидания, заявил Пушилин

Предварительные итоги референдума превзошли ожидания, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.09.2022

Предварительные итоги референдума превзошли ожидания, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что предварительные итоги референдума в республике оказались даже лучше, чем ожидалось. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T22:29

2022-09-25T22:29

2022-09-25T23:30

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что предварительные итоги референдума в республике оказались даже лучше, чем ожидалось."Радуют те цифры, которые мы видим, предварительные, за что голосуют люди, и все даже лучше, чем мы себе ожидали. То есть мы прекрасно понимаем, и социологических очень много исследований проводилось, но ситуация еще гораздо ярче свидетельствует о том, что мы хотим домой, мы хотим в Россию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819387273.html

https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819396214.html

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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе