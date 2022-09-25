В ДНР в последний день референдума обеспечат максимальную безопасность
Глава ЦИК ДНР Высоцкий: усилия силовиков в последний день референдума будут максимальными
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкГраждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме
Граждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что силовые структуры ДНР работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены.
"Наши силовые структуры работают на максимальных оборотах, чтобы обеспечить безопасность участников голосования и членов комиссий, думаю, уверен, в последний день (голосования – ред.) их усилия будут максимизированы, чтобы минимизировать любые поползновения в сторону нанесения какого-либо ущерба нашим людям", - сказал Высоцкий.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.