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В ДНР в последний день референдума обеспечат максимальную безопасность - РИА Новости, 25.09.2022
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В ДНР в последний день референдума обеспечат максимальную безопасность
В ДНР в последний день референдума обеспечат максимальную безопасность - РИА Новости, 25.09.2022
В ДНР в последний день референдума обеспечат максимальную безопасность
Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что силовые структуры ДНР работают на референдуме по обеспечению безопасности на... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:09
2022-09-25T22:09
в мире
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что силовые структуры ДНР работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены."Наши силовые структуры работают на максимальных оборотах, чтобы обеспечить безопасность участников голосования и членов комиссий, думаю, уверен, в последний день (голосования – ред.) их усилия будут максимизированы, чтобы минимизировать любые поползновения в сторону нанесения какого-либо ущерба нашим людям", - сказал Высоцкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/makhachkala-1819388690.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе
22:09 25.09.2022
 
В ДНР в последний день референдума обеспечат максимальную безопасность

Глава ЦИК ДНР Высоцкий: усилия силовиков в последний день референдума будут максимальными

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкГраждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме
Граждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Граждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что силовые структуры ДНР работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены.
"Наши силовые структуры работают на максимальных оборотах, чтобы обеспечить безопасность участников голосования и членов комиссий, думаю, уверен, в последний день (голосования – ред.) их усилия будут максимизированы, чтобы минимизировать любые поползновения в сторону нанесения какого-либо ущерба нашим людям", - сказал Высоцкий.
Памятник Махачу Дахадаеву в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Мэр Махачкалы призвал не поддаваться на антигосударственные провокации
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендум в Донбассе
 
 
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