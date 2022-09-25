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"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме
"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме
Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.
2022-09-25T21:04
2022-09-25T21:04
2022-09-25T21:09
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"Хочется покоя, мира" – жители ЛДНР и областей на голосовании по референдуму
Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.
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референдум в донбассе, референдум, голосование, днр, лнр, видео
Референдум в Донбассе, Референдум, Голосование, ДНР, ЛНР, Видео
"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме
Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.
2022-09-25T21:04
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PT3M18S
21:04 25.09.2022 (обновлено: 21:09 25.09.2022)
"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме
Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.