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"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
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"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме
"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме
Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.
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"Хочется покоя, мира" – жители ЛДНР и областей на голосовании по референдуму
Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.
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Референдум в Донбассе, Референдум, Голосование, ДНР, ЛНР, Видео
"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме
Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.
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21:04 25.09.2022 (обновлено: 21:09 25.09.2022)
 

"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме

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Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.
 
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