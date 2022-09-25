"Хочется покоя, мира". Жители ДНР и ЛНР голосуют на референдуме

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Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.