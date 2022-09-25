https://ria.ru/20220925/referendum-1819385566.html

В ДНР люди активно голосуют, несмотря на обстрелы

В ДНР люди активно голосуют, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 25.09.2022

В ДНР люди активно голосуют, несмотря на обстрелы

Жители Донецкой Народной Республики активно голосуют на референдуме о вхождении в состав России несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:54

2022-09-25T20:54

2022-09-25T20:56

в мире

россия

донецкая народная республика

госдума рф

референдум в донбассе

игорь игошин

докучаевск

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Жители Донецкой Народной Республики активно голосуют на референдуме о вхождении в состав России несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил международный наблюдатель, депутат ГД РФ Игорь Игошин."Я сегодня был в Докучаевске. Были звуки прилетов, параллельно люди идут, несмотря на это. Говорят, мы ждали этого (голосования о вхождении в состав РФ - ред.) восемь лет", - сказал на брифинге Игошин.По его словам, голосование идет активно, "ощущение, что будет практически 100% голосование, по общению с людьми".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819382925.html

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россия

донецкая народная республика

докучаевск

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в мире, россия, донецкая народная республика, госдума рф, референдум в донбассе, игорь игошин, докучаевск