https://ria.ru/20220925/referendum-1819385566.html
В ДНР люди активно голосуют, несмотря на обстрелы
В ДНР люди активно голосуют, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 25.09.2022
В ДНР люди активно голосуют, несмотря на обстрелы
Жители Донецкой Народной Республики активно голосуют на референдуме о вхождении в состав России несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:54
2022-09-25T20:54
2022-09-25T20:56
в мире
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донецкая народная республика
госдума рф
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игорь игошин
докучаевск
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Жители Донецкой Народной Республики активно голосуют на референдуме о вхождении в состав России несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил международный наблюдатель, депутат ГД РФ Игорь Игошин."Я сегодня был в Докучаевске. Были звуки прилетов, параллельно люди идут, несмотря на это. Говорят, мы ждали этого (голосования о вхождении в состав РФ - ред.) восемь лет", - сказал на брифинге Игошин.По его словам, голосование идет активно, "ощущение, что будет практически 100% голосование, по общению с людьми".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, россия, донецкая народная республика, госдума рф, референдум в донбассе, игорь игошин, докучаевск
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Игорь Игошин, Докучаевск
20:54 25.09.2022 (обновлено: 20:56 25.09.2022)
В ДНР люди активно голосуют, несмотря на обстрелы
Депутат ГД Игошин: люди активно голосуют на референдуме в ДНР, несмотря на обстрелы