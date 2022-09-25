Рейтинг@Mail.ru
Угрозы Киева не помешали голосованию в ЛНР, заявил член СПЧ Брод - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/referendum-1819374061.html
Угрозы Киева не помешали голосованию в ЛНР, заявил член СПЧ Брод
Угрозы Киева не помешали голосованию в ЛНР, заявил член СПЧ Брод - РИА Новости, 25.09.2022
Угрозы Киева не помешали голосованию в ЛНР, заявил член СПЧ Брод
Голосование в ЛНР проходит в нормальном режиме, несмотря на угрозы и ложь со стороны Украины, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:34
2022-09-25T19:34
в мире
александр брод
россия
украина
цик лнр
референдум в донбассе
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587157251_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_68db3825f920d6294eb8bd4d864a87dc.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Голосование в ЛНР проходит в нормальном режиме, несмотря на угрозы и ложь со стороны Украины, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."Несмотря на вранье, угрозы, подлости со стороны Украины, голосование проходит в нормальном режиме, при большом энтузиазме жителей. Приходят люди разных возрастов, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Те, кто совсем не может передвигаться, звонят в избиркомы, и происходит голосование на дому", - рассказал Брод на брифинге Общественной палаты РФ.По его словам, Украина продолжает свою "агрессивную нацистскую политику", пытаясь устрашить, сорвать референдум."Сегодня мне сказали в ЦИК ЛНР, что в соцсетях Украины есть призывы стрелять по участковым избирательным комиссиям, даже даются их ориентировки. Были фейки, что голосование проходит под дулами автоматов", - сообщил Брод.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819356997.html
https://ria.ru/20220924/referendum-1819230778.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587157251_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a5f49c98e7ce1bd49f0c60e4a49c36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр брод, россия, украина, цик лнр, референдум в донбассе, луганская народная республика
В мире, Александр Брод, Россия, Украина, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе, Луганская Народная Республика
19:34 25.09.2022
 
Угрозы Киева не помешали голосованию в ЛНР, заявил член СПЧ Брод

Член СПЧ Брод: голосование в ЛНР проходит в нормальном режиме, несмотря на угрозы Украины

© РИА Новости / Нина ЗотинаАлександр Брод
Александр Брод - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Александр Брод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Голосование в ЛНР проходит в нормальном режиме, несмотря на угрозы и ложь со стороны Украины, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"Несмотря на вранье, угрозы, подлости со стороны Украины, голосование проходит в нормальном режиме, при большом энтузиазме жителей. Приходят люди разных возрастов, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Те, кто совсем не может передвигаться, звонят в избиркомы, и происходит голосование на дому", - рассказал Брод на брифинге Общественной палаты РФ.
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 17:46
США пригрозили санкциями против "структур и компаний" вне России
По его словам, Украина продолжает свою "агрессивную нацистскую политику", пытаясь устрашить, сорвать референдум.
"Сегодня мне сказали в ЦИК ЛНР, что в соцсетях Украины есть призывы стрелять по участковым избирательным комиссиям, даже даются их ориентировки. Были фейки, что голосование проходит под дулами автоматов", - сообщил Брод.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР – Лавров о реакции Запада на референдум - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 21:01
Лавров: жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины
 
В миреАлександр БродРоссияУкраинаЦИК ЛНРРеферендум в ДонбассеЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала