https://ria.ru/20220925/referendum-1819374061.html

Угрозы Киева не помешали голосованию в ЛНР, заявил член СПЧ Брод

Угрозы Киева не помешали голосованию в ЛНР, заявил член СПЧ Брод - РИА Новости, 25.09.2022

Угрозы Киева не помешали голосованию в ЛНР, заявил член СПЧ Брод

Голосование в ЛНР проходит в нормальном режиме, несмотря на угрозы и ложь со стороны Украины, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:34

2022-09-25T19:34

2022-09-25T19:34

в мире

александр брод

россия

украина

цик лнр

референдум в донбассе

луганская народная республика

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Голосование в ЛНР проходит в нормальном режиме, несмотря на угрозы и ложь со стороны Украины, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."Несмотря на вранье, угрозы, подлости со стороны Украины, голосование проходит в нормальном режиме, при большом энтузиазме жителей. Приходят люди разных возрастов, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Те, кто совсем не может передвигаться, звонят в избиркомы, и происходит голосование на дому", - рассказал Брод на брифинге Общественной палаты РФ.По его словам, Украина продолжает свою "агрессивную нацистскую политику", пытаясь устрашить, сорвать референдум."Сегодня мне сказали в ЦИК ЛНР, что в соцсетях Украины есть призывы стрелять по участковым избирательным комиссиям, даже даются их ориентировки. Были фейки, что голосование проходит под дулами автоматов", - сообщил Брод.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819356997.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819230778.html

россия

украина

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в мире, александр брод, россия, украина, цик лнр, референдум в донбассе, луганская народная республика