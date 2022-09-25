https://ria.ru/20220925/referendum-1819371183.html

Наблюдатель из Германии отметил стремление жителей Донбасса быть с Россией

Наблюдатель из Германии отметил стремление жителей Донбасса быть с Россией - РИА Новости, 25.09.2022

Наблюдатель из Германии отметил стремление жителей Донбасса быть с Россией

Наблюдатель из Германии Патрик Вааб отметил 100-процентную тенденцию у жителей Донбасса проголосовать на референдуме за вступление в состав России. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:13

2022-09-25T19:13

2022-09-25T19:13

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россия

донбасс

германия

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Наблюдатель из Германии Патрик Вааб отметил 100-процентную тенденцию у жителей Донбасса проголосовать на референдуме за вступление в состав России.Он пояснил, что за эти дни успел посетить избирательные участки в Луганске в ЛНР и в Мариуполе в ДНР."Мы брали интервью у людей, которые голосовали, и тут 100-процентная тенденция к тому, что люди хотят присоединиться к России... Люди хотят, чтобы был мир, они не видят себя с Украиной, потому что было слишком много обстрелов, слишком много погибших. Во-вторых, они хотят экономического улучшения и видят это только с Россией", - сказал на брифинге Вааб.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819369823.html

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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю". 2022-09-25T19:13 true PT2M45S

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