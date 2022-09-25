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Студенты из ДНР проголосовали на референдуме в Подмосковье

Студенты из ДНР проголосовали на референдуме в Подмосковье - РИА Новости, 25.09.2022

Студенты из ДНР проголосовали на референдуме в Подмосковье

Студенты-участники слёта Российских студенческих отрядов из донецких вузов проголосовали на временных избирательных участках в Волоколамске, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:42

2022-09-25T18:42

2022-09-25T18:42

общество

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

референдум в донбассе

волоколамск

россия

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Студенты-участники слёта Российских студенческих отрядов из донецких вузов проголосовали на временных избирательных участках в Волоколамске, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области."Эти дни на территории Подмосковья проходит большой слет молодёжных студенческих отрядов, к нам в гости приехали в том числе и ребята из Донецкой Народной Республики. Они изъявили желание проголосовать на референдуме", - приводят в пресс-службе слова руководителя студенческих отрядов Московской области Павла Ковалева.В сообщении отмечается, что активисты регионального отделения Российских студенческих отрядов активно участвуют в гуманитарных акциях по сбору помощи на Донбасс. В преддверии начала учебного сезона студенты собрали 300 рюкзаков и около 500 канцелярских наборов для детей ЛНР и ДНР.

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

волоколамск

россия

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общество, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, референдум в донбассе, волоколамск, россия