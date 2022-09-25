Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума

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В третий день референдума о присоединении к России у здания посольства ДНР в Москве образовалась очередь в несколько метров. Большинство пришедших - граждане ДНР и ЛНР, но приходят также и беженцы из Херсонской и Запорожской областей.