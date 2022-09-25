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Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума - РИА Новости, 25.09.2022
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Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума - РИА Новости, 25.09.2022
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума
В третий день референдума о присоединении к России у здания посольства ДНР в Москве образовалась очередь в несколько метров. Большинство пришедших - граждане ДНР и ЛНР, но приходят также и беженцы из Херсонской и Запорожской областей.
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2022-09-25T14:48
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Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ
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видео, москва
Видео, Москва
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума
В третий день референдума о присоединении к России у здания посольства ДНР в Москве образовалась очередь в несколько метров. Большинство пришедших - граждане ДНР и ЛНР, но приходят также и беженцы из Херсонской и Запорожской областей.
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14:48 25.09.2022
 

Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума

Читать ria.ru в
В третий день референдума о присоединении к России у здания посольства ДНР в Москве образовалась очередь в несколько метров. Большинство пришедших - граждане ДНР и ЛНР, но приходят также и беженцы из Херсонской и Запорожской областей.
 
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