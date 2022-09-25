https://ria.ru/20220925/referendum-1819329006.html
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума - РИА Новости, 25.09.2022
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума
В третий день референдума о присоединении к России у здания посольства ДНР в Москве образовалась очередь в несколько метров. Большинство пришедших - граждане ДНР и ЛНР, но приходят также и беженцы из Херсонской и Запорожской областей.
2022-09-25T14:48
2022-09-25T14:48
2022-09-25T14:48
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819327987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98bd9f2c2099d54a15edf3bdd63dd4b3.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819327987_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_22f99744ecdb9d83850de9095950f074.jpg
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ
2022-09-25T14:48
true
PT0M11S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва
Видео, Москва
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума
В третий день референдума о присоединении к России у здания посольства ДНР в Москве образовалась очередь в несколько метров. Большинство пришедших - граждане ДНР и ЛНР, но приходят также и беженцы из Херсонской и Запорожской областей.
2022-09-25T14:48
true
PT0M11S
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума
В третий день референдума о присоединении к России у здания посольства ДНР в Москве образовалась очередь в несколько метров. Большинство пришедших - граждане ДНР и ЛНР, но приходят также и беженцы из Херсонской и Запорожской областей.