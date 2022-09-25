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Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти - РИА Новости, 25.09.2022
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Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти
Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти - РИА Новости, 25.09.2022
Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти
Референдум в Херсонской области будет продолжен и завершен в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону, сообщил председатель правительства... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:10
2022-09-25T12:29
херсонская область
херсон
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
россия
украина
алексей журавко
сергей елисеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Референдум в Херсонской области будет продолжен и завершен в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону, сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.Ранее украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшее терактом."Работа над проведением референдума будет продолжена и завершена в установленные сроки. Все желающие смогут проявить свою гражданскую позицию и сделать окончательный исторический выбор", - сказал Елисеев, слова которого приводит администрация.Он подчеркнул, что гибель каждого жителя области - это горе для всех и невосполнимая утрата для родных и близких. "Я скорблю вместе с вами в это трудное время", - подчеркнул глава правительства.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Херсонской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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херсонская область , херсон, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия, украина, алексей журавко, сергей елисеев
Херсонская область , Херсон, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Россия, Украина, Алексей Журавко, Сергей Елисеев
12:10 25.09.2022 (обновлено: 12:29 25.09.2022)
 
Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти

Власти: референдум в Херсонской области будет продолжен и завершен, несмотря на обстрелы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Референдум в Херсонской области будет продолжен и завершен в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону, сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.
Ранее украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшее терактом.
"Работа над проведением референдума будет продолжена и завершена в установленные сроки. Все желающие смогут проявить свою гражданскую позицию и сделать окончательный исторический выбор", - сказал Елисеев, слова которого приводит администрация.
Он подчеркнул, что гибель каждого жителя области - это горе для всех и невосполнимая утрата для родных и близких. "Я скорблю вместе с вами в это трудное время", - подчеркнул глава правительства.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Херсонской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
Цветы у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
11:17
ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона по наводке НАТО, заявили власти
 
Херсонская областьХерсонРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеРоссияУкраинаАлексей ЖуравкоСергей Елисеев
 
 
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