https://ria.ru/20220925/referendum-1819304833.html

Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти

Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти - РИА Новости, 25.09.2022

Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти

Референдум в Херсонской области будет продолжен и завершен в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону, сообщил председатель правительства... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:10

2022-09-25T12:10

2022-09-25T12:29

херсонская область

херсон

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

россия

украина

алексей журавко

сергей елисеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818078206_0:135:2458:1518_1920x0_80_0_0_fd644b344858624d351b1daf161fb30c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Референдум в Херсонской области будет продолжен и завершен в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону, сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.Ранее украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшее терактом."Работа над проведением референдума будет продолжена и завершена в установленные сроки. Все желающие смогут проявить свою гражданскую позицию и сделать окончательный исторический выбор", - сказал Елисеев, слова которого приводит администрация.Он подчеркнул, что гибель каждого жителя области - это горе для всех и невосполнимая утрата для родных и близких. "Я скорблю вместе с вами в это трудное время", - подчеркнул глава правительства.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Херсонской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220925/nato-1819294346.html

херсонская область

херсон

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , херсон, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия, украина, алексей журавко, сергей елисеев