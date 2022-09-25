https://ria.ru/20220925/referendum-1819304833.html
Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти
Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти - РИА Новости, 25.09.2022
Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти
Референдум в Херсонской области будет продолжен и завершен в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону, сообщил председатель правительства... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:10
2022-09-25T12:10
2022-09-25T12:29
херсонская область
херсон
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
россия
украина
алексей журавко
сергей елисеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818078206_0:135:2458:1518_1920x0_80_0_0_fd644b344858624d351b1daf161fb30c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Референдум в Херсонской области будет продолжен и завершен в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону, сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.Ранее украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшее терактом."Работа над проведением референдума будет продолжена и завершена в установленные сроки. Все желающие смогут проявить свою гражданскую позицию и сделать окончательный исторический выбор", - сказал Елисеев, слова которого приводит администрация.Он подчеркнул, что гибель каждого жителя области - это горе для всех и невосполнимая утрата для родных и близких. "Я скорблю вместе с вами в это трудное время", - подчеркнул глава правительства.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Херсонской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
https://ria.ru/20220925/nato-1819294346.html
херсонская область
херсон
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818078206_53:123:2249:1770_1920x0_80_0_0_f951c0da66ff7227d324344246a069eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , херсон, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия, украина, алексей журавко, сергей елисеев
Херсонская область , Херсон, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Россия, Украина, Алексей Журавко, Сергей Елисеев
12:10 25.09.2022 (обновлено: 12:29 25.09.2022)
Референдум в Херсонской области будет завершен в срок, заявили власти
Власти: референдум в Херсонской области будет продолжен и завершен, несмотря на обстрелы