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"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя
"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя - РИА Новости, 25.09.2022
"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя
В Мелитополе (Запорожская область Украины) служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении региона в состав России.
2022-09-25T10:20
2022-09-25T10:20
2022-09-25T21:11
видео
референдум
голосование
мелитополь
украина
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Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент России Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя
В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов.
2022-09-25T10:20
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, референдум, голосование, мелитополь, украина, видео
Видео, Референдум, Голосование, Мелитополь, Украина
10:20 25.09.2022 (обновлено: 21:11 25.09.2022)
"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя
В Мелитополе (Запорожская область Украины) служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении региона в состав России.