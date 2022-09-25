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"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя

"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя - РИА Новости, 25.09.2022

"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя

В Мелитополе (Запорожская область Украины) служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении региона в состав России.

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видео

референдум

голосование

мелитополь

украина

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Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент России Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов.

мелитополь

украина

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Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов. 2022-09-25T10:20 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, референдум, голосование, мелитополь, украина, видео