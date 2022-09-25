07:46 25.09.2022 (обновлено: 08:38 25.09.2022)
Депутат Госдумы заявил о начале "исхода" русских земель с Украины
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет заявил о начале "исхода" русских земель с Украины
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкДепутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Референдумы в Донбассе и освобожденных территориях являются процессом "великого исхода" русских земель с Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Зеленский много раз говорил, что русским не место на Украине, вот они и решили уйти. Только уйти со своими территориями. Это честно и справедливо по отношению к людям. Никаких претензий к проведению референдумов у киевского режима быть не должно. Сегодня начался великий исход исторически русских земель с Украины. Земель, которые возвращаются обратно в Россию", — подчеркнул Шеремет.
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По его словам, нет сомнений, что Россия поддержит выбор народов, проживающих в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.
"Россия, в отличие от западных стран, уважает права народов на самоопределение", — заключил Шеремет.
В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября включительно.
С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.