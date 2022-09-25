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В Мелитополе послушники монастыря приняли участие в референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
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В Мелитополе послушники монастыря приняли участие в референдуме
В Мелитополе послушники монастыря приняли участие в референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
В Мелитополе послушники монастыря приняли участие в референдуме
Выездная избирательная комиссия в Мелитополе приехала в местный монастырь и предоставила возможность служителям и прихожанам проголосовать на референдуме,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T04:44
2022-09-25T04:44
владимир путин
россия
украина
нато
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Выездная избирательная комиссия в Мелитополе приехала в местный монастырь и предоставила возможность служителям и прихожанам проголосовать на референдуме, передает корреспондент РИА Новости."Поначалу даже не верилось. Мы верили, что Россия нас не оставит, и когда эти надежды сбываются, аж боязно. Стоишь и думаешь: "Неужели что так, Господи? Направляй!". Спрашивали батюшку, как молиться. А чтобы восторжествовала правда божья, и многие так и молились",- рассказала РИА Новости одна из послушниц монастыря.Другая монахиня рассказала, что послушники и прихожане молятся за здоровье и мужество тех ребят, "которые не жалеют своих жизней, оставив свои семьи, защищают нас. Чтобы православная Русь всегда торжествовала", - сказала она."Еще бы немножко, и она бы сдохла, эта Украина, мы одна купель - славяне, нам нельзя рассоединяться",- поделился мнением один из избирателей преклонного возраста.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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владимир путин, россия, украина, нато, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, общество
Владимир Путин, Россия, Украина, НАТО, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Общество
04:44 25.09.2022
 
В Мелитополе послушники монастыря приняли участие в референдуме

В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛистовка на входе в избирательный участок
Листовка на входе в избирательный участок - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Листовка на входе в избирательный участок. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Выездная избирательная комиссия в Мелитополе приехала в местный монастырь и предоставила возможность служителям и прихожанам проголосовать на референдуме, передает корреспондент РИА Новости.
"Поначалу даже не верилось. Мы верили, что Россия нас не оставит, и когда эти надежды сбываются, аж боязно. Стоишь и думаешь: "Неужели что так, Господи? Направляй!". Спрашивали батюшку, как молиться. А чтобы восторжествовала правда божья, и многие так и молились",- рассказала РИА Новости одна из послушниц монастыря.
Другая монахиня рассказала, что послушники и прихожане молятся за здоровье и мужество тех ребят, "которые не жалеют своих жизней, оставив свои семьи, защищают нас. Чтобы православная Русь всегда торжествовала", - сказала она.
"Еще бы немножко, и она бы сдохла, эта Украина, мы одна купель - славяне, нам нельзя рассоединяться",- поделился мнением один из избирателей преклонного возраста.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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