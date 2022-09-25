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На Запорожье обратились к ФРГ из-за давления на наблюдателя на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
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На Запорожье обратились к ФРГ из-за давления на наблюдателя на референдуме
На Запорожье обратились к ФРГ из-за давления на наблюдателя на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
На Запорожье обратились к ФРГ из-за давления на наблюдателя на референдуме
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует вмешаться в ситуацию с давлением на международного наблюдателя из Германии на референдуме по присоединению к России, заявил... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T02:02
2022-09-25T12:09
владимир рогов
олаф шольц
запорожская область
германия
россия
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует вмешаться в ситуацию с давлением на международного наблюдателя из Германии на референдуме по присоединению к России, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Мы обращаемся к господину Шольцу с призывов пресечь безобразие, которое творится в отношении гражданина ФРГ Штеффена Бруно Шаллера. Он приехал к нам по доброй воле в качестве наблюдателя, за свой счет и в свободное от основной работы время, а сейчас у него на родине оказывается давление на его работодателя, за то, что господин Шаллер решил посмотреть, как у нас организовано всенародное волеизъявление граждан", — отметил Рогов.По его словам, Шаллер посещал выборы в различных странах мира, а в Запорожскую область приехал, потому что у него была информация об "изъятии паспортов" у отказывающихся голосовать.Голосование продлится пять дней, до 27 Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября включительно.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю".
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владимир рогов, олаф шольц, запорожская область, германия, россия, референдумы на освобожденных территориях
Владимир Рогов, Олаф Шольц, Запорожская область, Германия, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
02:02 25.09.2022 (обновлено: 12:09 25.09.2022)
 
На Запорожье обратились к ФРГ из-за давления на наблюдателя на референдуме

Член ГСА Запорожья Рогов обратился к Шольцу из-за давления на наблюдателя на референдуме

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМеждународный наблюдатель из Германии Стефен Бруно Шаллер во время голосования на референдуме о присоединении Запорожской области к России
Международный наблюдатель из Германии Стефен Бруно Шаллер во время голосования на референдуме о присоединении Запорожской области к России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Международный наблюдатель из Германии Стефен Бруно Шаллер во время голосования на референдуме о присоединении Запорожской области к России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует вмешаться в ситуацию с давлением на международного наблюдателя из Германии на референдуме по присоединению к России, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Мы обращаемся к господину Шольцу с призывов пресечь безобразие, которое творится в отношении гражданина ФРГ Штеффена Бруно Шаллера. Он приехал к нам по доброй воле в качестве наблюдателя, за свой счет и в свободное от основной работы время, а сейчас у него на родине оказывается давление на его работодателя, за то, что господин Шаллер решил посмотреть, как у нас организовано всенародное волеизъявление граждан", — отметил Рогов.
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По его словам, Шаллер посещал выборы в различных странах мира, а в Запорожскую область приехал, потому что у него была информация об "изъятии паспортов" у отказывающихся голосовать.

"Он смог лично убедиться, что это наглая ложь и продукт оголтелой украинской пропаганды", — подчеркнул Рогов.

Голосование продлится пять дней, до 27 Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября включительно.
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С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
 
Владимир РоговОлаф ШольцЗапорожская областьГерманияРоссияРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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