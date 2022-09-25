https://ria.ru/20220925/referendum-1819256026.html

На Запорожье обратились к ФРГ из-за давления на наблюдателя на референдуме

На Запорожье обратились к ФРГ из-за давления на наблюдателя на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022

На Запорожье обратились к ФРГ из-за давления на наблюдателя на референдуме

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует вмешаться в ситуацию с давлением на международного наблюдателя из Германии на референдуме по присоединению к России, заявил... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T02:02

2022-09-25T02:02

2022-09-25T12:09

владимир рогов

олаф шольц

запорожская область

германия

россия

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует вмешаться в ситуацию с давлением на международного наблюдателя из Германии на референдуме по присоединению к России, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Мы обращаемся к господину Шольцу с призывов пресечь безобразие, которое творится в отношении гражданина ФРГ Штеффена Бруно Шаллера. Он приехал к нам по доброй воле в качестве наблюдателя, за свой счет и в свободное от основной работы время, а сейчас у него на родине оказывается давление на его работодателя, за то, что господин Шаллер решил посмотреть, как у нас организовано всенародное волеизъявление граждан", — отметил Рогов.По его словам, Шаллер посещал выборы в различных странах мира, а в Запорожскую область приехал, потому что у него была информация об "изъятии паспортов" у отказывающихся голосовать.Голосование продлится пять дней, до 27 Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября включительно.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819255393.html

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

запорожская область

германия

россия

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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю". 2022-09-25T02:02 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир рогов, олаф шольц, запорожская область, германия, россия, референдумы на освобожденных территориях