https://ria.ru/20220925/referendum-1819255393.html

Наблюдатель из Италии не исключил санкций из-за присутствия на референдуме

Наблюдатель из Италии не исключил санкций из-за присутствия на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022

Наблюдатель из Италии не исключил санкций из-за присутствия на референдуме

Нахождение на референдуме в Запорожской области может привести к рестрикциям против наблюдателей, заявил журналистам наблюдатель из Италии, международный юрист, РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T01:54

2022-09-25T01:54

2022-09-25T08:46

в мире

италия

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818881136_0:144:3065:1868_1920x0_80_0_0_96a8b2eebab92f70bab87bded7e6f2b0.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Нахождение на референдуме в Запорожской области может привести к рестрикциям против наблюдателей, заявил журналистам наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата.По словам наблюдателя, возникают опасения о применении насилия против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и тех, кто проводит референдум."Нас беспокоит этот факт. Поэтому мы надеемся, что все будет под защитой и в безопасности", — добавил он.В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября включительно.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819256026.html

https://ria.ru/20220925/referendum-1819250998.html

италия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях