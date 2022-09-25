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Наблюдатель из Италии не исключил санкций из-за присутствия на референдуме
Наблюдатель из Италии не исключил санкций из-за присутствия на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
Наблюдатель из Италии не исключил санкций из-за присутствия на референдуме
Нахождение на референдуме в Запорожской области может привести к рестрикциям против наблюдателей, заявил журналистам наблюдатель из Италии, международный юрист, РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T01:54
2022-09-25T01:54
2022-09-25T08:46
в мире
италия
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Нахождение на референдуме в Запорожской области может привести к рестрикциям против наблюдателей, заявил журналистам наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата.По словам наблюдателя, возникают опасения о применении насилия против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и тех, кто проводит референдум."Нас беспокоит этот факт. Поэтому мы надеемся, что все будет под защитой и в безопасности", — добавил он.В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября включительно.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Италия, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
01:54 25.09.2022 (обновлено: 08:46 25.09.2022)
Наблюдатель из Италии не исключил санкций из-за присутствия на референдуме
Наблюдатель из Италии не исключил санкций из-за присутствия на референдуме на Украине
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Нахождение на референдуме в Запорожской области может привести к рестрикциям против наблюдателей, заявил журналистам наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата.
"Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас (наблюдателей. — Прим. ред.) наложить санкции. Хотя все может быть. Выездные голосования необычны для нас, но понимаем, что они необходимы для безопасности", — отметил Пата.
По словам наблюдателя, возникают опасения о применении насилия против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и тех, кто проводит референдум.
"Нас беспокоит этот факт. Поэтому мы надеемся, что все будет под защитой и в безопасности", — добавил он.
В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября включительно.
С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины
, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.