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Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов - РИА Новости, 25.09.2022
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Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов - РИА Новости, 25.09.2022
Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T01:45
2022-09-25T01:45
в мире
олег николенко
владимир путин
россия
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оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, олег николенко, владимир путин, россия, украина, киев, оон, совет безопасности оон, мид украины, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Олег Николенко, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, ООН, Совет Безопасности ООН, МИД Украины, Референдумы на освобожденных территориях
01:45 25.09.2022
 
Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
"Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал Николенко в Twitter.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Паспорт гражданина Луганской народной республики в обложке с Россией в сердце - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 20:18
Провокации Украины легитимизируют референдумы, заявил председатель ОП ДНР
 
В миреОлег НиколенкоВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевООНСовет Безопасности ООНМИД УкраиныРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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