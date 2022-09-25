https://ria.ru/20220925/referendum-1819255234.html

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов - РИА Новости, 25.09.2022

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T01:45

2022-09-25T01:45

2022-09-25T01:45

в мире

олег николенко

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819223728.html

россия

украина

киев

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