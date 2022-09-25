https://ria.ru/20220925/referendum-1819250998.html

Наблюдатель из Венесуэлы отметил высший уровень безопасности на референдуме

Наблюдатель из Венесуэлы отметил высший уровень безопасности на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022

Наблюдатель из Венесуэлы отметил высший уровень безопасности на референдуме

Безопасность проведения референдума в Запорожской области организована на высшем уровне, заявила РИА Новости наблюдатель из Венесуэлы с ливанским происхождением РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T00:01

2022-09-25T00:01

2022-09-25T00:01

в мире

россия

венесуэла

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Безопасность проведения референдума в Запорожской области организована на высшем уровне, заявила РИА Новости наблюдатель из Венесуэлы с ливанским происхождением Диа Надер де Эль-Андари."Я очень благодарна за приглашение на этот референдум, чтобы увидеть, что происходит здесь. Мы наблюдаем, что даже самые мелочи очень хорошо организованы. Мои дети переживали, что тут небезопасно. Но я хочу заявить, что с этим здесь все абсолютно в порядке, даже у нас серьезная охрана", - сказала Эль-Андари.По ее словам, около 100 наблюдателей разделены на группы и работают на референдуме на освобожденных территориях и в соседних республиках."Работаем мы сейчас в Мелитополе, где даже служителям монастыря обеспечили все условия для участия в референдуме. Простите, но я бы хотела пожелать, чтобы в Ливане мы научились на примере, как строить государство", - добавила она.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819248111.html

https://ria.ru/20220924/volonter-1819249184.html

https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819245290.html

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венесуэла

запорожская область

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в мире, россия, венесуэла, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях