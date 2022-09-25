Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатель из Венесуэлы отметил высший уровень безопасности на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/referendum-1819250998.html
Наблюдатель из Венесуэлы отметил высший уровень безопасности на референдуме
Наблюдатель из Венесуэлы отметил высший уровень безопасности на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
Наблюдатель из Венесуэлы отметил высший уровень безопасности на референдуме
Безопасность проведения референдума в Запорожской области организована на высшем уровне, заявила РИА Новости наблюдатель из Венесуэлы с ливанским происхождением РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T00:01
2022-09-25T00:01
в мире
россия
венесуэла
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819156490_0:95:3128:1854_1920x0_80_0_0_655792b7dc21b3c655c9b198b687900a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Безопасность проведения референдума в Запорожской области организована на высшем уровне, заявила РИА Новости наблюдатель из Венесуэлы с ливанским происхождением Диа Надер де Эль-Андари."Я очень благодарна за приглашение на этот референдум, чтобы увидеть, что происходит здесь. Мы наблюдаем, что даже самые мелочи очень хорошо организованы. Мои дети переживали, что тут небезопасно. Но я хочу заявить, что с этим здесь все абсолютно в порядке, даже у нас серьезная охрана", - сказала Эль-Андари.По ее словам, около 100 наблюдателей разделены на группы и работают на референдуме на освобожденных территориях и в соседних республиках."Работаем мы сейчас в Мелитополе, где даже служителям монастыря обеспечили все условия для участия в референдуме. Простите, но я бы хотела пожелать, чтобы в Ливане мы научились на примере, как строить государство", - добавила она.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819248111.html
https://ria.ru/20220924/volonter-1819249184.html
https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819245290.html
россия
венесуэла
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819156490_87:254:2479:2048_1920x0_80_0_0_3fb2b67cb55cfb90d401dd420b7a68c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Венесуэла, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
00:01 25.09.2022
 
Наблюдатель из Венесуэлы отметил высший уровень безопасности на референдуме

Наблюдатель де Эль-Андари: безопасность на референдуме на высшем уровне

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМолодой человек голосует на референдуме на избирательном участке
Молодой человек голосует на референдуме на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Молодой человек голосует на референдуме на избирательном участке
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Безопасность проведения референдума в Запорожской области организована на высшем уровне, заявила РИА Новости наблюдатель из Венесуэлы с ливанским происхождением Диа Надер де Эль-Андари.
"Я очень благодарна за приглашение на этот референдум, чтобы увидеть, что происходит здесь. Мы наблюдаем, что даже самые мелочи очень хорошо организованы. Мои дети переживали, что тут небезопасно. Но я хочу заявить, что с этим здесь все абсолютно в порядке, даже у нас серьезная охрана", - сказала Эль-Андари.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 23:18
Минск оценит референдумы, исходя из собственных интересов, заявил глава МИД
По ее словам, около 100 наблюдателей разделены на группы и работают на референдуме на освобожденных территориях и в соседних республиках.
"Работаем мы сейчас в Мелитополе, где даже служителям монастыря обеспечили все условия для участия в референдуме. Простите, но я бы хотела пожелать, чтобы в Ливане мы научились на примере, как строить государство", - добавила она.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 23:40Специальная военная операция на Украине
Итальянский волонтер поделился впечатлениями об Одессе и Херсоне
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Генерал-полковник Михаил Мизинцев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 22:50Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта
 
В миреРоссияВенесуэлаЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала