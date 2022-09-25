Наблюдатель из Венесуэлы отметил высший уровень безопасности на референдуме
Наблюдатель де Эль-Андари: безопасность на референдуме на высшем уровне
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМолодой человек голосует на референдуме на избирательном участке
Молодой человек голосует на референдуме на избирательном участке
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Безопасность проведения референдума в Запорожской области организована на высшем уровне, заявила РИА Новости наблюдатель из Венесуэлы с ливанским происхождением Диа Надер де Эль-Андари.
"Я очень благодарна за приглашение на этот референдум, чтобы увидеть, что происходит здесь. Мы наблюдаем, что даже самые мелочи очень хорошо организованы. Мои дети переживали, что тут небезопасно. Но я хочу заявить, что с этим здесь все абсолютно в порядке, даже у нас серьезная охрана", - сказала Эль-Андари.
По ее словам, около 100 наблюдателей разделены на группы и работают на референдуме на освобожденных территориях и в соседних республиках.
"Работаем мы сейчас в Мелитополе, где даже служителям монастыря обеспечили все условия для участия в референдуме. Простите, но я бы хотела пожелать, чтобы в Ливане мы научились на примере, как строить государство", - добавила она.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.