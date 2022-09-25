https://ria.ru/20220925/razdel-1819263631.html

Шольцу пообещали раздел ФРГ на восток и запад из-за слов о России

Шольцу пообещали раздел ФРГ на восток и запад из-за слов о России - РИА Новости, 25.09.2022

Шольцу пообещали раздел ФРГ на восток и запад из-за слов о России

Германия может вновь разделиться на два государства, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T07:31

2022-09-25T07:31

2022-09-25T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

илья кива

олаф шольц

германия

украина

россия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Германия может вновь разделиться на два государства, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Так политик отреагировал на критику канцлером ФРГ Олафом Шольцем российской спецоперации на Украине.Бывший парламентарий предположил, что распад ФРГ может случиться в 2030 году.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220917/peregovory-1817531683.html

германия

украина

россия

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в мире, илья кива, олаф шольц, германия, украина, россия