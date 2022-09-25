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Шольцу пообещали раздел ФРГ на восток и запад из-за слов о России - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/razdel-1819263631.html
Шольцу пообещали раздел ФРГ на восток и запад из-за слов о России
Шольцу пообещали раздел ФРГ на восток и запад из-за слов о России - РИА Новости, 25.09.2022
Шольцу пообещали раздел ФРГ на восток и запад из-за слов о России
Германия может вновь разделиться на два государства, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T07:31
2022-09-25T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
илья кива
олаф шольц
германия
украина
россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Германия может вновь разделиться на два государства, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Так политик отреагировал на критику канцлером ФРГ Олафом Шольцем российской спецоперации на Украине.Бывший парламентарий предположил, что распад ФРГ может случиться в 2030 году.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220917/peregovory-1817531683.html
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в мире, илья кива, олаф шольц, германия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илья Кива, Олаф Шольц, Германия, Украина, Россия
07:31 25.09.2022 (обновлено: 11:04 25.09.2022)
 
Шольцу пообещали раздел ФРГ на восток и запад из-за слов о России

Экс-депутат Рады Кива пообещал Шольцу раздел ФРГ на восток и запад из-за критики России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Германия может вновь разделиться на два государства, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Так политик отреагировал на критику канцлером ФРГ Олафом Шольцем российской спецоперации на Украине.

"Шольц не знает, что война, которую развязал Запад против России, закончится развалом Европы и разделом Германии на восточную и западную", — заявил Кива.

Бывший парламентарий предположил, что распад ФРГ может случиться в 2030 году.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИлья КиваОлаф ШольцГерманияУкраинаРоссия
 
 
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