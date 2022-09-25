https://ria.ru/20220925/pvo-1819324051.html
Российская ПВО сбила три ракеты HARM в Херсонской области и в ЛНР
Российская ПВО сбила три ракеты HARM в Херсонской области и в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022
Российская ПВО сбила три ракеты HARM в Херсонской области и в ЛНР
Российская противовоздушная оборона сбила за сутки 12 украинских беспилотников, 21 снаряд РСЗО, в том числе 18 HIMARS, и три американские... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:18
2022-09-25T14:18
2022-09-25T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819336645_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa81bc760bdb443c73d05ad5c0068504.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки 12 украинских беспилотников, 21 снаряд РСЗО, в том числе 18 HIMARS, и три американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Старомлиновка, Новотпоицкое, Кирилловка, Егоровка Донецкой Народной Республики, Маячка Запорожской области, Давидович Брод, Малокаховка, Чаривное и Михайловка Херсонской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что также перехвачены в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS в Херсонской области и в ДНР, три реактивных снаряда "Ольха" в ДНР. В Херсонской области и в ЛНР сбиты три американские противорадиолокационные ракеты HARM.
https://ria.ru/20220925/minoborony-1819323474.html
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819336645_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_722be1282400cbd7db643d282384ecd2.jpg
Конашенков о перехвате и уничтожении реактивных снарядов американского образца
Конашенков: "Сбиты два МиГ-29, переоборудованные под американские противорадиолокационные ракеты HARM"
2022-09-25T14:18
true
PT5M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия
14:18 25.09.2022 (обновлено: 15:48 25.09.2022)
Российская ПВО сбила три ракеты HARM в Херсонской области и в ЛНР
Российская ПВО сбила за сутки 12 украинских беспилотников и 18 снарядов HIMARS