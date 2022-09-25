https://ria.ru/20220925/pvo-1819324051.html

Российская ПВО сбила три ракеты HARM в Херсонской области и в ЛНР

Российская ПВО сбила три ракеты HARM в Херсонской области и в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022

Российская ПВО сбила три ракеты HARM в Херсонской области и в ЛНР

Российская противовоздушная оборона сбила за сутки 12 украинских беспилотников, 21 снаряд РСЗО, в том числе 18 HIMARS, и три американские... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:18

2022-09-25T14:18

2022-09-25T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки 12 украинских беспилотников, 21 снаряд РСЗО, в том числе 18 HIMARS, и три американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Старомлиновка, Новотпоицкое, Кирилловка, Егоровка Донецкой Народной Республики, Маячка Запорожской области, Давидович Брод, Малокаховка, Чаривное и Михайловка Херсонской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что также перехвачены в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS в Херсонской области и в ДНР, три реактивных снаряда "Ольха" в ДНР. В Херсонской области и в ЛНР сбиты три американские противорадиолокационные ракеты HARM.

https://ria.ru/20220925/minoborony-1819323474.html

херсонская область

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о перехвате и уничтожении реактивных снарядов американского образца Конашенков: "Сбиты два МиГ-29, переоборудованные под американские противорадиолокационные ракеты HARM" 2022-09-25T14:18 true PT5M19S

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Екатерина Зайцева

безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия