https://ria.ru/20220925/protesty-1819340924.html

В ОП прокомментировали попытки вывести людей на протесты в регионах

В ОП прокомментировали попытки вывести людей на протесты в регионах - РИА Новости, 25.09.2022

В ОП прокомментировали попытки вывести людей на протесты в регионах

Проводится очень серьезная работа, очень серьезные деньги и ресурсы вкладываются, чтобы вывести людей на протесты в регионах, заявил первый заместитель... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:56

2022-09-25T15:56

2022-09-25T15:56

общество

россия

белгород

александр малькевич

общественная палата рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проводится очень серьезная работа, очень серьезные деньги и ресурсы вкладываются, чтобы вывести людей на протесты в регионах, заявил первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."Сначала людей пытаются развести на протесты. Мы об этом говорили не раз… Специально пришлось выехать в Белгород и там возглавить на месте временный штаб по информационной обороне. В Белгороде пытались раскачать людей на протесты. Теперь еще есть несколько регионов, где очень серьезно работают, очень серьезные деньги и ресурсы вкладывают, чтобы людей вывести на эти самые протесты", - сказал Малькевич на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он отметил, что сейчас уже появившиеся локальные истории будут "купировать силами в том числе и региональных общественников, лидеров общественного мнения"."Если удалось спровоцировать и вывести людей на улицу по какой-то фейковой причине, обязательно рано или поздно, в том числе с участием провокаторов, случается какой-то инцидент. И дальше уже этот инцидент является поводом для новой волны протестов, которые возникают уже естественным путем", - добавил представитель ОП РФ.

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html

https://ria.ru/20220919/informatsiya-1817910048.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, белгород, александр малькевич, общественная палата рф