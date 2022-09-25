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Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях

Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях - РИА Новости, 25.09.2022

Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях

Правительство России одобрило проект об устранение кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:22

2022-09-25T18:22

2022-09-25T18:22

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект об устранение кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сообщается на сайте кабмина."Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроектом предусматривается продление срока действия положений частей 27 и 28 федерального закона на 2025 год в связи с реализацией национального проекта "Здравоохранение" в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Кроме того, законопроект предусматривает осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819356997.html

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