https://ria.ru/20220925/proekt-1819362260.html
Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях
Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях - РИА Новости, 25.09.2022
Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях
Правительство России одобрило проект об устранение кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:22
2022-09-25T18:22
2022-09-25T18:22
общество
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808301086_0:165:3051:1881_1920x0_80_0_0_079efd87137450e240ac1cc2a1db45b5.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект об устранение кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сообщается на сайте кабмина."Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроектом предусматривается продление срока действия положений частей 27 и 28 федерального закона на 2025 год в связи с реализацией национального проекта "Здравоохранение" в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Кроме того, законопроект предусматривает осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819356997.html
https://ria.ru/20220925/yakutiya-1819350570.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808301086_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_7cb32323bfea0ae856b9c74692527359.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях
Правительство одобрило проект об устранении кадрового дефицита в медорганизациях