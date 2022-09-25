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Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях - РИА Новости, 25.09.2022
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Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях
Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях - РИА Новости, 25.09.2022
Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях
Правительство России одобрило проект об устранение кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:22
2022-09-25T18:22
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект об устранение кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сообщается на сайте кабмина."Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроектом предусматривается продление срока действия положений частей 27 и 28 федерального закона на 2025 год в связи с реализацией национального проекта "Здравоохранение" в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Кроме того, законопроект предусматривает осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819356997.html
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
18:22 25.09.2022
 
Правительство одобрило проект закона о кадрах в медорганизациях

Правительство одобрило проект об устранении кадрового дефицита в медорганизациях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект об устранение кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что законопроектом предусматривается продление срока действия положений частей 27 и 28 федерального закона на 2025 год в связи с реализацией национального проекта "Здравоохранение" в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Кроме того, законопроект предусматривает осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
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