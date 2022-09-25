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На Западе заговорили о новых препятствиях для помощи Украине - РИА Новости, 25.09.2022
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На Западе заговорили о новых препятствиях для помощи Украине
На Западе заговорили о новых препятствиях для помощи Украине - РИА Новости, 25.09.2022
На Западе заговорили о новых препятствиях для помощи Украине
Перед промежуточными выборами в конгресс США, которые пройдут уже в ноябре, вопрос необходимости оказания военной помощи Украине начинает вызывать все более... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:12
2022-09-25T16:38
в мире
джо байден
украина
сша
конгресс сша
нато
киев
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Перед промежуточными выборами в конгресс США, которые пройдут уже в ноябре, вопрос необходимости оказания военной помощи Украине начинает вызывать все более ожесточенные споры среди политической элиты, пишет издание The Wall Street Journal."Широкая поддержка среди конгрессменов идеи поставок помощи Киеву может вскоре расколоть конгресс, поскольку многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые на нее деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной", — говорится в публикации.Авторы статьи подчеркивают, что республиканцы, которые имеют шанс выиграть на предстоящих выборах, все чаще не видят необходимости в оправдании столь огромных трат перед избирателями в разгар внутренних проблем, в том числе ужасной инфляции в США. Такой настрой может лишь усилиться в случае получения большинства в палате представителей.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220925/ukraina-1819273352.html
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украина
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в мире, джо байден, украина, сша, конгресс сша, нато, киев, войска воздушно-космической обороны
В мире, Джо Байден, Украина, США, Конгресс США, НАТО, Киев, Войска воздушно-космической обороны
15:12 25.09.2022 (обновлено: 16:38 25.09.2022)
 
На Западе заговорили о новых препятствиях для помощи Украине

WSJ: помощь Украине может прекратиться после промежуточных выборов в конгресс США в ноябре

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Перед промежуточными выборами в конгресс США, которые пройдут уже в ноябре, вопрос необходимости оказания военной помощи Украине начинает вызывать все более ожесточенные споры среди политической элиты, пишет издание The Wall Street Journal.
"Широкая поддержка среди конгрессменов идеи поставок помощи Киеву может вскоре расколоть конгресс, поскольку многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые на нее деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной", — говорится в публикации.
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Авторы статьи подчеркивают, что республиканцы, которые имеют шанс выиграть на предстоящих выборах, все чаще не видят необходимости в оправдании столь огромных трат перед избирателями в разгар внутренних проблем, в том числе ужасной инфляции в США. Такой настрой может лишь усилиться в случае получения большинства в палате представителей.
"Официальные лица в конгрессе и администрации Байдена заявили, что работают быстро, чтобы одобрить как можно больше помощи для Украины до конца года, поскольку будущие запросы могут столкнуться с сильным сопротивлением", — резюмирует издание.
На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.
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В миреДжо БайденУкраинаСШАКонгресс СШАНАТОКиевВойска воздушно-космической обороны
 
 
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