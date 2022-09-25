Рейтинг@Mail.ru
Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/pogoda-1819284565.html
Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки
Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки - РИА Новости, 25.09.2022
Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки
Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, что составляет более 40% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:26
2022-09-25T10:26
общество
здоровье - общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
красногорск
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819190567_0:65:3254:1895_1920x0_80_0_0_c17f194cac7aad3c02759fe17546eeb9.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, что составляет более 40% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В столичном регионе местами выпало до 2/3 от месячной нормы осадков. За минувшие сутки в Москве выпало 28 миллиметров, что составляет 43% от месячной нормы", - сказал Тишковец.Также синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры следующих метеостанций: Красногорск, Тушино, Балчуг, Пушкино – 24 миллиметра, Долгопрудный - 25 миллиметров, Подмосковная - 26 миллиметров, Можайск -29 миллиметров, Немчиновка - 31 миллиметр, Волоколамск -34 миллиметра, Серпухов - 39 миллиметров, Шаховская - 42 миллиметра, что составляет 67% от всего сентябрьского лимита осадков.Тишковец добавил, что месячная норма осадков по региону колеблется в диапазоне от 52 миллиметров на юго-востоке до 62 миллиметров на северо-западе, в Москве норма – 65 миллиметров.
https://ria.ru/20220925/pogoda-1819276670.html
москва
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819190567_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_00c6a431cca9deac4243d7e19aaa8991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), красногорск, погода
Общество, Здоровье - Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Погода
10:26 25.09.2022
 
Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки

Синоптик центра "Фобос" сообщил о выпадении 40 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя на одной из улиц в Москве
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, что составляет более 40% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столичном регионе местами выпало до 2/3 от месячной нормы осадков. За минувшие сутки в Москве выпало 28 миллиметров, что составляет 43% от месячной нормы", - сказал Тишковец.
Также синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры следующих метеостанций: Красногорск, Тушино, Балчуг, Пушкино – 24 миллиметра, Долгопрудный - 25 миллиметров, Подмосковная - 26 миллиметров, Можайск -29 миллиметров, Немчиновка - 31 миллиметр, Волоколамск -34 миллиметра, Серпухов - 39 миллиметров, Шаховская - 42 миллиметра, что составляет 67% от всего сентябрьского лимита осадков.
Тишковец добавил, что месячная норма осадков по региону колеблется в диапазоне от 52 миллиметров на юго-востоке до 62 миллиметров на северо-западе, в Москве норма – 65 миллиметров.
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
09:46
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)КрасногорскПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала