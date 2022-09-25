https://ria.ru/20220925/pogoda-1819284565.html

Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки

Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки - РИА Новости, 25.09.2022

Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки

Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, что составляет более 40% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:26

2022-09-25T10:26

2022-09-25T10:26

общество

здоровье - общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

красногорск

погода

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почти 30 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, что составляет более 40% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В столичном регионе местами выпало до 2/3 от месячной нормы осадков. За минувшие сутки в Москве выпало 28 миллиметров, что составляет 43% от месячной нормы", - сказал Тишковец.Также синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры следующих метеостанций: Красногорск, Тушино, Балчуг, Пушкино – 24 миллиметра, Долгопрудный - 25 миллиметров, Подмосковная - 26 миллиметров, Можайск -29 миллиметров, Немчиновка - 31 миллиметр, Волоколамск -34 миллиметра, Серпухов - 39 миллиметров, Шаховская - 42 миллиметра, что составляет 67% от всего сентябрьского лимита осадков.Тишковец добавил, что месячная норма осадков по региону колеблется в диапазоне от 52 миллиметров на юго-востоке до 62 миллиметров на северо-западе, в Москве норма – 65 миллиметров.

https://ria.ru/20220925/pogoda-1819276670.html

москва

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общество, здоровье - общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), красногорск, погода