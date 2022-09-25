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В нидерландском Лимбурге поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов
В нидерландском Лимбурге поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов - РИА Новости, 25.09.2022
В нидерландском Лимбурге поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов
Междугородний поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов утром в воскресенье в голландской провинции Лимбург, пострадавших нет, передает портал NL Times. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T11:31
2022-09-25T11:31
2022-09-25T11:31
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нидерланды
лимбург
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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Междугородний поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов утром в воскресенье в голландской провинции Лимбург, пострадавших нет, передает портал NL Times.Инцидент произошел между городами Вертом и Халеном. Многие из пассажиров возвращались с субботней ярмарки в Верте.Причины схода поезда с рельсов неизвестны, ведется расследование. На место прибыли экстренные службы.Как сообщили в пожарной службе, никто из пассажиров не пострадал.К месту ЧП прибыл запасной поезд, чтобы доставить путешественников в Сюстерен, где их будут ждать автобусы.
https://ria.ru/20220830/allegro-1813236767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, лимбург
В мире, Нидерланды, Лимбург
В нидерландском Лимбурге поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов
Поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов в нидерландском Лимбурге, пострадавших нет