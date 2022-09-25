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В нидерландском Лимбурге поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов

В нидерландском Лимбурге поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов - РИА Новости, 25.09.2022

В нидерландском Лимбурге поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов

Междугородний поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов утром в воскресенье в голландской провинции Лимбург, пострадавших нет, передает портал NL Times. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:31

2022-09-25T11:31

2022-09-25T11:31

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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Междугородний поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов утром в воскресенье в голландской провинции Лимбург, пострадавших нет, передает портал NL Times.Инцидент произошел между городами Вертом и Халеном. Многие из пассажиров возвращались с субботней ярмарки в Верте.Причины схода поезда с рельсов неизвестны, ведется расследование. На место прибыли экстренные службы.Как сообщили в пожарной службе, никто из пассажиров не пострадал.К месту ЧП прибыл запасной поезд, чтобы доставить путешественников в Сюстерен, где их будут ждать автобусы.

https://ria.ru/20220830/allegro-1813236767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нидерланды, лимбург