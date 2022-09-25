https://ria.ru/20220925/podvokh-1819250353.html

Россиянам раскрыли, в чем подвох рассрочки без переплат

Россиянам раскрыли, в чем подвох рассрочки без переплат - РИА Новости, 25.09.2022

Россиянам раскрыли, в чем подвох рассрочки без переплат

Клиент, имея дело с кредитной рассрочкой, может столкнуться с подводными камнями, сообщила агентству "Прайм" младший юрист юридической фирмы "Ялилов и Партнеры" РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T01:15

2022-09-25T01:15

2022-09-25T01:15

экономика

россия

камила абдрахманова

ялилов и партнеры

кредит

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Клиент, имея дело с кредитной рассрочкой, может столкнуться с подводными камнями, сообщила агентству "Прайм" младший юрист юридической фирмы "Ялилов и Партнеры" Камила Абдрахманова.Эксперт отметила, что рассрочка бывает кредитной, оформляемой через банк или другую финансовую организацию.Например, по словам юриста, покупателю могут навязать услуги, включающий в себя дополнительную гарантию, "комплекс помощи покупателю по всем вопросам".Также существует "чистая" рассрочка, когда продавец берет на себя все риски до полной оплаты Эксперт добавила, что этот вид встречается крайне редко. Магазин продает их с разбивкой платежей самостоятельно, без участия банков. В этом случае взыскать недоплату с нерадивого клиента сложнее. Однако, если покупатель нарушит пункт договора о фиксированных сроках платежей, он должен будет вернуть товар и выплатить неустойку, уточнила юрист.

https://ria.ru/20220903/kredit-1814164175.html

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экономика, россия, камила абдрахманова, ялилов и партнеры, кредит