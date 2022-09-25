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Глава Карелии рассказал про горячее питание для мобилизованных
Глава Карелии рассказал про горячее питание для мобилизованных - РИА Новости, 25.09.2022
Глава Карелии рассказал про горячее питание для мобилизованных
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как организовано горячее питание для призываемых в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T23:55
2022-09-25T23:55
2022-09-25T23:58
общество
артур парфенчиков
россия
частичная мобилизация в россии
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как организовано горячее питание для призываемых в рамках частичной мобилизации.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине."В связи с многочисленными обращениями сообщаю, что горячее питание мобилизуемых организовано на базе Петрозаводского кооперативного техникума. Благодарю персонал столовой, которые по первому зову вышли на работу в воскресный день", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Парфенчиков отметил, что предприниматели организовали поставки рыбы, мяса, овощей."Наши рыбоводы и совхозы организовали поставки свежей рыбы и мяса, другие предприниматели поставляют хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, овощи. Завтра ассортимент блюд ещё расширится. Всем огромное спасибо. В единстве наша сила", - отметил он.Ранее сообщалось, что по распоряжению Парфенчикова в Карелии создана оперативная группа, которая будет рассматривать жалобы граждан по вопросам реализации указа президента России о частичной мобилизации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, артур парфенчиков, россия, частичная мобилизация в россии, республика карелия
Общество, Артур Парфенчиков, Россия, Частичная мобилизация в России, Республика Карелия
23:55 25.09.2022 (обновлено: 23:58 25.09.2022)
Глава Карелии рассказал про горячее питание для мобилизованных
Глава Карелии Парфенчиков: сделали питание для призванных в ходе частичной мобилизации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости.
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал
, как организовано горячее питание для призываемых в рамках частичной мобилизации.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
"В связи с многочисленными обращениями сообщаю, что горячее питание мобилизуемых организовано на базе Петрозаводского кооперативного техникума. Благодарю персонал столовой, которые по первому зову вышли на работу в воскресный день", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Парфенчиков отметил, что предприниматели организовали поставки рыбы, мяса, овощей.
"Наши рыбоводы и совхозы организовали поставки свежей рыбы и мяса, другие предприниматели поставляют хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, овощи. Завтра ассортимент блюд ещё расширится. Всем огромное спасибо. В единстве наша сила", - отметил он.
Ранее сообщалось, что по распоряжению Парфенчикова в Карелии создана оперативная группа, которая будет рассматривать жалобы граждан по вопросам реализации указа президента России о частичной мобилизации.