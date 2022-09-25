https://ria.ru/20220925/pitanie-1819399029.html

Глава Карелии рассказал про горячее питание для мобилизованных

Глава Карелии рассказал про горячее питание для мобилизованных - РИА Новости, 25.09.2022

Глава Карелии рассказал про горячее питание для мобилизованных

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как организовано горячее питание для призываемых в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T23:55

2022-09-25T23:55

2022-09-25T23:58

общество

артур парфенчиков

россия

частичная мобилизация в россии

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как организовано горячее питание для призываемых в рамках частичной мобилизации.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине."В связи с многочисленными обращениями сообщаю, что горячее питание мобилизуемых организовано на базе Петрозаводского кооперативного техникума. Благодарю персонал столовой, которые по первому зову вышли на работу в воскресный день", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Парфенчиков отметил, что предприниматели организовали поставки рыбы, мяса, овощей."Наши рыбоводы и совхозы организовали поставки свежей рыбы и мяса, другие предприниматели поставляют хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, овощи. Завтра ассортимент блюд ещё расширится. Всем огромное спасибо. В единстве наша сила", - отметил он.Ранее сообщалось, что по распоряжению Парфенчикова в Карелии создана оперативная группа, которая будет рассматривать жалобы граждан по вопросам реализации указа президента России о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819376328.html

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

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общество, артур парфенчиков, россия, частичная мобилизация в россии, республика карелия