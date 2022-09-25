https://ria.ru/20220925/piotrovskiy-1819306870.html

Биография Михаила Пиотровского

Биография Михаила Пиотровского - РИА Новости, 25.09.2022

Биография Михаила Пиотровского

Директор Государственного Эрмитажа, советский и российский историк-востоковед Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армения)... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:25

2022-09-25T12:25

2022-09-25T12:39

справки

михаил пиотровский

борис пиотровский

россия

государственный эрмитаж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819308295_0:0:3336:1878_1920x0_80_0_0_1263c3c27b5b8c45a5d86a345daed05f.jpg

Директор Государственного Эрмитажа, советский и российский историк-востоковед Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армения). Является потомком русского дворянского рода с польскими корнями, старшие поколения которого были военными. Его отец, Борис Пиотровский (1908-1990) был выдающимся археологом, автором раскопок древней урартской крепости Тейшебаини около Еревана, директором Государственного Эрмитажа в 1964-1990 годах.В 1967 году Михаил Пиотровский с отличием окончил восточный факультет Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета. С 1965 по 1966 год стажировался в Каирском университете. Доктор исторических наук (1985).В 1967-1991 годах работал в Ленинградском отделении Института востоковедения Академии наук СССР, пройдя все должности от лаборанта до ведущего научного сотрудника. В 1973-1976 годах был переводчиком и преподавателем йеменской истории в Высшей школе общественных наук в Народной Демократической Республике Йемен. Участвовал в археологических раскопках на Кавказе, в Центральной Азии, с 1983 года работал в советско-йеменской комплексной исторической экспедиции начальником отряда, а с 1989 по 1990 год – начальником экспедиции.В 1991 году Пиотровский был приглашен в Государственный Эрмитаж заместителем директора музея по научной работе.В июле 1992 года постановлением правительства России Михаил Пиотровский был назначен директором Государственного Эрмитажа.С 1997 года – член-корреспондент Российской академии наук (РАН).С 2013 года – член президиума РАН.Является членом Российской академии художеств.В Санкт-Петербургском государственном университете Пиотровский совмещает несколько должностей. Он является профессором, заведующим кафедрой музейного дела и охраны памятников философского факультета, а также деканом восточного факультета, профессором, заведующим кафедрой Древнего Востока.Пиотровский входит в Совет при Президенте РФ по культуре и искусству. Является доверенным лицом Владимира Путина.Михаил Пиотровский написал около 250 научных работ, среди которых – работы по духовной и политической истории ислама и арабской культуры, археологии Аравии, каталоги арабских рукописей, издания средневековых памятников и древних надписей. Среди них – серии статей по мусульманской мифологии в энциклопедии "Мифы народов мира", серия статей о пророке Мухаммаде, "Ислам. Энциклопедический справочник", "Эрмитаж. Собрания и собиратели", "Эрмитаж" в серии "Великие музеи мира", "Исторические предания Корана", "Обретение двух святынь. Футух аль-харамайн" и "Для музеев нет табу".Пиотровский — автор и ведущий телевизионной программы "Мой Эрмитаж" (250 серий), "Мой Эрмитаж-250" (30 серий), автор постоянной рубрики в "Санкт-Петербургских ведомостях".Пиотровский – президент Союза музеев России, президент Всемирного клуба петербуржцев, председатель Попечительского совета Европейского Университета.Является членом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.Входит в состав консультативной группы Совета Европы по выставочной деятельности.Председатель петербургского отделения Императорского Православного палестинского общества, член-корреспондент Германского археологического института, главный редактор журнала "Христианский Восток".Михаил Пиотровский награжден российскими орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV (2004) и III степени (2009). Имеет зарубежные награды: орден Королевского дома Оранских-Нассау (Нидерланды, 1996), орден Почетного легиона (Франция, 1998, 2004), орден Полярной звезды (Швеция, 1999), орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000, 2004), орден Ярослава Мудрого (Украина, 2003), орден "За заслуги" (Польша, 2004), орден Льва Финляндии (Финляндия, 2005), орден Восходящего солнца, Золотая и Серебряная звезда (Япония, 2007), орден Короны (Бельгия, 2011) и др. Удостоен награды Международного научного центра Вудро Вильсона (США, 2009), ежегодной общественной премии "Золотой мост" (Италия, 2010), орденом Короны (Бельгия, 2011), орденом за заслуги в области науки и искусства (Австрия, 2014), орденом Франциска Скорины (Беларусь, 2014), Большим крестом ордена Заслуг pro Merito Melitensi (Мальтийский орден, 2015), медалью Аргишти Первого (Армения, 2016).В 2012 году стал обладателем золотой медали имени Льва Николаева.Он также был награжден орденом Святого Месропа (Армянская апостольская церковь, 2000), орденом "Аль-Фахр" Совета муфтиев России (2005), орденом Александра Невского (2014), орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2014).В 2003 году Пиотровскому была присуждена Премия Президента РФ в области литературы и искусства.25 мая 2011 года Михаилу Борисовичу было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.В 1997 году в честь отца и сына Бориса и Михаила Пиотровских Международный астрономический союз присвоил одной из открытых малых планет имя "Пиотровский".Михаил Пиотровский женат. Его супруга Ирина — кандидат наук, специалист по международным финансовым отношениям. У них есть дочь Мария и сын Борис.25 сентября стало известно, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назначен генеральным директором музея Эрмитаж на три года, соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, михаил пиотровский, борис пиотровский, россия, государственный эрмитаж