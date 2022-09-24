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Михаила Пиотровского назначили генеральным директором Эрмитажа - РИА Новости, 24.09.2022
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Культура
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Михаила Пиотровского назначили генеральным директором Эрмитажа
Михаила Пиотровского назначили генеральным директором Эрмитажа - РИА Новости, 24.09.2022
Михаила Пиотровского назначили генеральным директором Эрмитажа
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назначен генеральным директором музея на три года, соответствующее распоряжение подписал глава... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:49
2022-09-24T21:49
культура
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
михаил мишустин
россия
культура
новости культуры
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назначен генеральным директором музея на три года, соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин."Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года, освободив его от занимаемой должности", – сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Пиотровский – советский и российский историк-востоковед, арабист. Является президентом союза музеев России. Автор более 250 научных работ, среди которых – каталоги арабских рукописей, издания средневековых памятников и древних надписей. Пиотровский работал директором музея с 1992 года, его отец также был директором Эрмитажа с 1964 по 1990 годы.
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михаил пиотровский, государственный эрмитаж, михаил мишустин, россия, культура, новости культуры
Культура, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Михаил Мишустин, Россия, Культура, Новости культуры
21:49 24.09.2022
 
Михаила Пиотровского назначили генеральным директором Эрмитажа

Михаила Пиотровского назначили генеральным директором Эрмитажа на три года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назначен генеральным директором музея на три года, соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года, освободив его от занимаемой должности", – сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Пиотровский – советский и российский историк-востоковед, арабист. Является президентом союза музеев России. Автор более 250 научных работ, среди которых – каталоги арабских рукописей, издания средневековых памятников и древних надписей. Пиотровский работал директором музея с 1992 года, его отец также был директором Эрмитажа с 1964 по 1990 годы.
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КультураМихаил ПиотровскийГосударственный ЭрмитажМихаил МишустинРоссияКультураНовости культуры
 
 
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