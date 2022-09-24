https://ria.ru/20220924/ermitazh-1819237495.html

Михаила Пиотровского назначили генеральным директором Эрмитажа

Михаила Пиотровского назначили генеральным директором Эрмитажа - РИА Новости, 24.09.2022

Михаила Пиотровского назначили генеральным директором Эрмитажа

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назначен генеральным директором музея на три года, соответствующее распоряжение подписал глава... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:49

2022-09-24T21:49

2022-09-24T21:49

культура

михаил пиотровский

государственный эрмитаж

михаил мишустин

россия

культура

новости культуры

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назначен генеральным директором музея на три года, соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин."Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года, освободив его от занимаемой должности", – сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Пиотровский – советский и российский историк-востоковед, арабист. Является президентом союза музеев России. Автор более 250 научных работ, среди которых – каталоги арабских рукописей, издания средневековых памятников и древних надписей. Пиотровский работал директором музея с 1992 года, его отец также был директором Эрмитажа с 1964 по 1990 годы.

https://ria.ru/20220901/filialy-1813852804.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

михаил пиотровский, государственный эрмитаж, михаил мишустин, россия, культура, новости культуры