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В Париже полиция применила газ для разгона протестующих у посольства Ирана - РИА Новости, 25.09.2022
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В Париже полиция применила газ для разгона протестующих у посольства Ирана
В Париже полиция применила газ для разгона протестующих у посольства Ирана - РИА Новости, 25.09.2022
В Париже полиция применила газ для разгона протестующих у посольства Ирана
Полиция во Франции применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен демонстрантов у посольства Ирана в Париже, сообщает в воскресенье телеканал TF1. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:15
2022-09-25T22:15
в мире
ибрахим раиси
иран
париж
франция
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ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Полиция во Франции применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен демонстрантов у посольства Ирана в Париже, сообщает в воскресенье телеканал TF1."На подходе к зданию посольства колонны протестующих полиция несколько раз распылила слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов, которые пытались прорвать полицейский кордон и ворваться в дипломатическое представительство", - сообщает СМИ.Накануне во французской столице также прошли две демонстрации в поддержку протестующих в Иране. Ряд акций протеста состоялся в Марселе, Бордо, Страсбурге, Лионе и Рене.В последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов 13 сентября в Тегеране и отправила в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В ходе беспорядков уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения. В социальных сетях появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанося ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, за последние два дня были разбиты более 60 машин скорой помощи.Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели девушки. Раиси выразил соболезнования семье погибшей. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точное и беспристрастное разбирательство по этому делу.
https://ria.ru/20220924/iran-1819197903.html
https://ria.ru/20220925/moldaviya-1819337602.html
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в мире, ибрахим раиси, иран, париж, франция
В мире, Ибрахим Раиси, Иран, Париж, Франция
22:15 25.09.2022
 
В Париже полиция применила газ для разгона протестующих у посольства Ирана

Полиция в Париже использовала газ для разгона демонстрантов у посольства Ирана

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Париже
Сотрудники правоохранительных органов в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Сотрудники правоохранительных органов в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Полиция во Франции применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен демонстрантов у посольства Ирана в Париже, сообщает в воскресенье телеканал TF1.
"На подходе к зданию посольства колонны протестующих полиция несколько раз распылила слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов, которые пытались прорвать полицейский кордон и ворваться в дипломатическое представительство", - сообщает СМИ.
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Накануне во французской столице также прошли две демонстрации в поддержку протестующих в Иране. Ряд акций протеста состоялся в Марселе, Бордо, Страсбурге, Лионе и Рене.
В последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов 13 сентября в Тегеране и отправила в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась.
Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
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В ходе беспорядков уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения. В социальных сетях появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанося ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, за последние два дня были разбиты более 60 машин скорой помощи.
Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели девушки. Раиси выразил соболезнования семье погибшей. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точное и беспристрастное разбирательство по этому делу.
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