https://ria.ru/20220925/parizh-1819392202.html

В Париже полиция применила газ для разгона протестующих у посольства Ирана

В Париже полиция применила газ для разгона протестующих у посольства Ирана - РИА Новости, 25.09.2022

В Париже полиция применила газ для разгона протестующих у посольства Ирана

Полиция во Франции применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен демонстрантов у посольства Ирана в Париже, сообщает в воскресенье телеканал TF1. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T22:15

2022-09-25T22:15

2022-09-25T22:15

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ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Полиция во Франции применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен демонстрантов у посольства Ирана в Париже, сообщает в воскресенье телеканал TF1."На подходе к зданию посольства колонны протестующих полиция несколько раз распылила слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов, которые пытались прорвать полицейский кордон и ворваться в дипломатическое представительство", - сообщает СМИ.Накануне во французской столице также прошли две демонстрации в поддержку протестующих в Иране. Ряд акций протеста состоялся в Марселе, Бордо, Страсбурге, Лионе и Рене.В последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов 13 сентября в Тегеране и отправила в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В ходе беспорядков уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения. В социальных сетях появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанося ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, за последние два дня были разбиты более 60 машин скорой помощи.Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели девушки. Раиси выразил соболезнования семье погибшей. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точное и беспристрастное разбирательство по этому делу.

https://ria.ru/20220924/iran-1819197903.html

https://ria.ru/20220925/moldaviya-1819337602.html

https://ria.ru/20220924/partii-1819194235.html

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в мире, ибрахим раиси, иран, париж, франция