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СБ ООН должен представлять интересы всей планеты, заявили в МИД Белоруссии

СБ ООН должен представлять интересы всей планеты, заявили в МИД Белоруссии - РИА Новости, 25.09.2022

СБ ООН должен представлять интересы всей планеты, заявили в МИД Белоруссии

Состав Совета безопасности ООН должен представлять спектр интересов всей планеты, заявил в воскресенье министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:29

2022-09-25T17:29

2022-09-25T17:29

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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Состав Совета безопасности ООН должен представлять спектр интересов всей планеты, заявил в воскресенье министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Многие страны сейчас стремятся попасть в кандидаты на постоянные члены Совета безопасности ООН. Дискуссия не закончена, она идет. Наша позиция заключается в том, чтобы состав Совета безопасности, в первую очередь состав постоянных членов, был сбалансированным и представлял спектр интересов всей планеты", - передает слова министра информагентство Белта.При этом, комментируя итоги 77-й сессии Генассамбели ООН, шеф белорусской дипломатии отметил, что он не увидел желания, особенно у "великих мира сего", слушать и услышать друг друга. "К сожалению, на цивилизованном Западе цивилизацией иногда и не пахнет. Доходит до личностных оскорблений, что неприемлемо", - сказал Макей.Министр напомнил, что современные проблемы в политике, экономике, безопасности выходят за рамки той более или менее цельной конструкции, которая существовала ранее. "Сегодня эти проблемы распирают "ооновский купол", который был создан для реагирования на различного рода вызовы и угрозы для человечества. Поэтому необходимо искать новые механизмы реагирования, строить, наверное, новый "ооновский купол", который позволил бы удерживать эти проблемы под контролем. Реформа, конечно же, нужна, необходима. Вопрос только в том, какая это должна быть реформа", - отметил глава МИД Белоруссии.Министр констатировал, что существуют различные подходы к вопросу реформирования системы ООН. Например, Запад продвигает абсолютно политизированные вещи, неприемлемые для большинства стран."Эта было абсолютно четко видно по срежиссированным выступлениям ряда западных государств и их сателлитов в ходе сессии. Они хотят продвинуть в постоянные члены Совета Безопасности те государства, которые в дальнейшем занимали бы с ними единую позицию и говорили бы их голосом. Они хотят ограничить право вето для государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Прозвучали вообще какие-то абсурдные предложения насчет того, чтобы разработать процедуру исключения из постоянных членов Совета Безопасности, из Организации Объединенных Наций", - рассказал Владимир Макей.При этом он подчеркнул, что позиция Белоруссии, России, Китая и подавляющего числа других стран совершенно иная. "Мы считаем, что к реформе ООН и ее основных структур надо подходить осторожно и взвешенно, Сйчас света в конце тоннеля не видно. Я имею в виду окончание этого процесса реформирования. Наверное, пока не закончится кризис в Украине или пока не вырисуются какие-то перспективы его урегулирования, подвижек особых ожидать не следует", - считает глава белорусской дипломатии.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819255234.html

https://ria.ru/20220924/lavrov-1819229307.html

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