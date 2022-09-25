15:14 25.09.2022 (обновлено: 15:20 25.09.2022)
В Алчевске после обстрелов ВСУ повредило здание центра матери и ребенка
В Алчевске после обстрелов ВСУ из HIMARS повредило здание центра матери и ребенка
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкОкно здания, поврежденное после ударов ВСУ
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела Алчевска украинскими войсками, применивших РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 12 ракет типа M31 GMLRS), повреждено четыре многоквартирных жилых дома и Алчевский центр матери и ребенка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Алчевска украинскими войсками с применением ракет из РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.